https://1prime.ru/20250918/vklad-862436117.html

ВТБ улучшит условия по вкладам

ВТБ улучшит условия по вкладам - 18.09.2025, ПРАЙМ

ВТБ улучшит условия по вкладам

ВТБ с 19 сентября улучшает условия по вкладам сроком три и четыре месяца и долгосрочным вкладам, повышая доходность на ключевых для вкладчиков сроках, сообщает... | 18.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-18T13:13+0300

2025-09-18T13:13+0300

2025-09-18T13:13+0300

экономика

банки

финансы

втб

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860155850_0:35:3517:2013_1920x0_80_0_0_906cd217f045655c31481aee09825ee5.jpg

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. ВТБ с 19 сентября улучшает условия по вкладам сроком три и четыре месяца и долгосрочным вкладам, повышая доходность на ключевых для вкладчиков сроках, сообщает пресс-служба банка. "С 19 сентября ВТБ улучшает условия по вкладам в рублях на короткие (3-4 месяца) и длинные (от 1,5 лет) сроки. Изменения доступны новым вкладчикам ВТБ и действующим клиентам банка, которые разместят на депозит новые деньги. Одновременно с этим банк сокращает ставки по вкладам на 6 месяцев и 1 год. Максимальная ставка составит 15,8% годовых", - говорится в сообщении. По прогнозам ВТБ, рынок сбережений в России вырастет на 17% к концу 2025 года и достигнет 67,2 триллиона рублей. ВТБ с начала года нарастил вложения розничных клиентов до 11,1 триллиона рублей, и ожидает, что к концу года объем пассивов превысит 12 триллионов рублей.​ "Мы приняли решение повысить доходность по вкладам для наших клиентов на ключевых для них сроках. Более 80% вкладов в нашем банке открывается именно на срок до полугода. Видим, что многие россияне сегодня хотят сохранить и приумножить свои средства к конкретным целям - будь то крупная покупка или формирование финансовой подушки к концу года. Параллельно мы повышаем ставки и на долгосрочные вклады, от полутора лет, чтобы поддержать и тех клиентов, кто настроен на стратегические сбережения", – отметил зампред правления ВТБ Александр Пахомов, его слова приводятся в сообщении.

https://1prime.ru/20250916/stavka-862347912.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, втб