В Вологодской области закрылись более 60% алкомаркетов

Более 60% алкомаркетов прекратили работу в Вологодской области после введения ограничений на торговлю алкоголем, сообщила пресс-служба губернатора региона. | 18.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-18T22:20+0300

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Более 60% алкомаркетов прекратили работу в Вологодской области после введения ограничений на торговлю алкоголем, сообщила пресс-служба губернатора региона. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов провел совещание об ограничении продажи алкогольной продукции и вейпов на территории региона. "С января по сентябрь, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем реализации алкоголя на Вологодчине снизился более чем на 46% в алкомаркетах и более чем на 21% в целом по области. Работаем системно, еженедельно контролируем показатели", – сказал Филимонов, слова которого приводятся в сообщении. По его словам, с начала сентября закрылось шесть алкомаркетов, из них четыре – за эту неделю. "Таким образом, на старте инициативы в марте в регионе работало 610 алкомаркетов, из них 368 уже закрылись. Только в Вологде из 118 точек продажи алкогольной продукции не работают 94, а в Череповце из 265 магазинов прекратили деятельность 176", - говорится в сообщении. Из 87 так называемых "наливаек" в Вологде и Череповце закрылись уже 43, еще 44 остаются на контроле. В сентябре прекратили работу две "наливайки" в Череповце. Также сообщается, что в Вологодской области продолжается и профилактика рынка вейп-продукции. На старте инициативы, 9 июня, в регионе работало 316 таких торговых точек, из них 143 уже прекратили свою деятельность. В сентябре закрылись 18 точек продажи вейпов. Предпринимателям предлагается воспользоваться финансовой поддержкой по программе "5:3:3" на выгодных условиях: субъекты МСП могут взять льготный займ до пяти миллионов рублей под 3% годовых на три года и перепрофилировать алкомаркет в точку общественного питания. Выдано уже 11 льготных займов на сумму в более чем 43 миллиона рублей, а новые заведения появились в Вологде, Череповце, Кириллове, Липином Бору, Грязовце и Шексне. Аналогичную меру поддержку в скором времени планируется ввести также и для предпринимателей, реализующим вейпы и никотиносодержащую продукцию. С 1 марта в Вологодской области вступил в силу закон об ограничении розничной продажи алкоголя. Спиртное в регионе продают с 12.00 до 14.00 с понедельника по пятницу и c 08.00 до 23.00 по выходным и праздникам. Ресторанам разрешается торговать алкоголем без ограничения по времени. Также с 9 июня в регионе ограничена торговля вейпами вблизи образовательных учреждений и жилых домов на основании действующих областных законов.

