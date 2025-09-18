Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рубль растет к юаню в первые часы торгов четверга - 18.09.2025
Рубль растет к юаню в первые часы торгов четверга
Рубль растет к юаню в первые часы торгов четверга - 18.09.2025, ПРАЙМ
Рубль растет к юаню в первые часы торгов четверга
Курс рубля переходит к росту в первые часы торговой сессии четверга, китайская валюта дешевеет до 11,64 рубля, следует из данных Московской биржи. | 18.09.2025, ПРАЙМ
12:34 18.09.2025
 
Рубль растет к юаню в первые часы торгов четверга

Курс юаня на Мосбирже опустился до 11,64 рубля

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРублевые монеты и купюры
Рублевые монеты и купюры - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Рублевые монеты и купюры. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Курс рубля переходит к росту в первые часы торговой сессии четверга, китайская валюта дешевеет до 11,64 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 12.13 мск снижался на 4 копейки, до 11,64 рубля. На старте торгов он демонстрировал рост на 3 копейки.
Ноябрьский фьючерс марки Brent в то же время дешевел на 0,26% - до 67,77 доллара за баррель.
"На наш взгляд, во второй половине недели пара юань/рубль стабилизируется в нижней половине нашего целевого диапазона 11,5-12, которая, с точки зрения фундаментальных факторов, в ближайшее время будет актуальной для китайской валюты. При этом на горизонте до конца месяца, на фоне подготовки экспортеров к пику налоговых выплат, юань может протестировать нижнюю границу этого коридора", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ.
Однако на среднесрочном горизонте видны риски подъема китайской валюты в верхнюю половину диапазона, чему будет способствовать дальнейший рост спроса на валюту со стороны импортеров и смягчение денежно-кредитной политики, добавил он.
"Пока ситуация неопределенная. Возможно, что российская валюта за 11-15 сентября уже исчерпала потенциал краткосрочного роста и вновь нацелилась на снижение. Не исключено также, что во вторник и среду спекулянты просто прикрыли шорты по паре юань-рубль, чем и было вызвано ослабление рубля, но российская валюта еще немного подрастет. Технически паре неплохо бы дойти до сильной поддержки 11,4 рубля", - отметил в свою очередь Алексей Антонов из "Алор брокер".
Знаки евро и доллара - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2025
Курс евро к доллару поднялся выше $1,19 впервые с 2021 года
Вчера, 22:15
 
