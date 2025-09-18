https://1prime.ru/20250918/yuan-862433561.html
Рубль растет к юаню в первые часы торгов четверга
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Курс рубля переходит к росту в первые часы торговой сессии четверга, китайская валюта дешевеет до 11,64 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.13 мск снижался на 4 копейки, до 11,64 рубля. На старте торгов он демонстрировал рост на 3 копейки. Ноябрьский фьючерс марки Brent в то же время дешевел на 0,26% - до 67,77 доллара за баррель. "На наш взгляд, во второй половине недели пара юань/рубль стабилизируется в нижней половине нашего целевого диапазона 11,5-12, которая, с точки зрения фундаментальных факторов, в ближайшее время будет актуальной для китайской валюты. При этом на горизонте до конца месяца, на фоне подготовки экспортеров к пику налоговых выплат, юань может протестировать нижнюю границу этого коридора", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ. Однако на среднесрочном горизонте видны риски подъема китайской валюты в верхнюю половину диапазона, чему будет способствовать дальнейший рост спроса на валюту со стороны импортеров и смягчение денежно-кредитной политики, добавил он. "Пока ситуация неопределенная. Возможно, что российская валюта за 11-15 сентября уже исчерпала потенциал краткосрочного роста и вновь нацелилась на снижение. Не исключено также, что во вторник и среду спекулянты просто прикрыли шорты по паре юань-рубль, чем и было вызвано ослабление рубля, но российская валюта еще немного подрастет. Технически паре неплохо бы дойти до сильной поддержки 11,4 рубля", - отметил в свою очередь Алексей Антонов из "Алор брокер".
Рубль растет к юаню в первые часы торгов четверга
Курс юаня на Мосбирже опустился до 11,64 рубля
Курс евро к доллару поднялся выше $1,19 впервые с 2021 года