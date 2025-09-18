Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс юаня вырос третью сессию подряд - 18.09.2025, ПРАЙМ
Курс юаня вырос третью сессию подряд
2025-09-18T22:27+0300
2025-09-18T22:27+0300
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю после разнонаправленной динамики в течение сессии четверга смог вырасти - третью сессию подряд, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 2 копейки, до 11,70 рубля. Диапазон дневных колебаний составил 11,62-11,72 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 83,65 рубля. Рубль не смог вырасти Юань на Мосбирже в четверг разнонаправленно менялся по отношению к рублю, который пытался скорректироваться вверх после двух сессий снижения. Однако китайская валюта все же выросла. "Сдержанный шаг ЦБ по ключевой ставке в прошлую пятницу оказал поддержку российской валюте, при этом стоимость фондирования все же становится ниже, а это значит, что системное давление на рубль будет с течением времени возрастать. Фундаментальная же причина его слабости - сокращение сальдо платежного счета. Импорт идет вверх, а экспортная выручка страдает от низких цен на нефть и санкционных эффектов", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Игроки рынка обратили внимание на вербальные интервенции, прозвучавшие в ходе Московского финансового форума. Так, глава Минфина Антон Силуанов заявил, что ключевая ставка влияет на всю экономическую политику страны, а сбалансированный бюджет позволяет Банку России действовать мягко. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сказала, что фундаментально курс рубля в экономике России может быть достаточно крепким. Прогнозы По прогнозам Натальи Мильчаковой из Freedom Finance Global, на закрытие сессии пятницы ориентиры для курса доллара - 82-84 рубля, евро - 97,5-99,5 рубля, юаня - 11,5-11,9 рубля соответственно. Локально рубль уже может получать поддержку от подготовки компаний к налоговому периоду сентября, считает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Однако по мере смягчения ДКП кредитование, в том числе под импорт, будет становиться доступнее, а сбережения в нацвалюте менее привлекательными. В ближайшие дни можно ожидать движения курсов на уровне 11,5-11,8 рубля по юаню и 82-84 рубля по доллару", - добавляет он.
22:27 18.09.2025
 
Курс юаня вырос третью сессию подряд

Курс юаня на Мосбирже вырос третью сессию подряд

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю после разнонаправленной динамики в течение сессии четверга смог вырасти - третью сессию подряд, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 2 копейки, до 11,70 рубля. Диапазон дневных колебаний составил 11,62-11,72 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 83,65 рубля.

Рубль не смог вырасти

Юань на Мосбирже в четверг разнонаправленно менялся по отношению к рублю, который пытался скорректироваться вверх после двух сессий снижения. Однако китайская валюта все же выросла.
"Сдержанный шаг ЦБ по ключевой ставке в прошлую пятницу оказал поддержку российской валюте, при этом стоимость фондирования все же становится ниже, а это значит, что системное давление на рубль будет с течением времени возрастать. Фундаментальная же причина его слабости - сокращение сальдо платежного счета. Импорт идет вверх, а экспортная выручка страдает от низких цен на нефть и санкционных эффектов", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Игроки рынка обратили внимание на вербальные интервенции, прозвучавшие в ходе Московского финансового форума. Так, глава Минфина Антон Силуанов заявил, что ключевая ставка влияет на всю экономическую политику страны, а сбалансированный бюджет позволяет Банку России действовать мягко.
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сказала, что фундаментально курс рубля в экономике России может быть достаточно крепким.

Прогнозы

По прогнозам Натальи Мильчаковой из Freedom Finance Global, на закрытие сессии пятницы ориентиры для курса доллара - 82-84 рубля, евро - 97,5-99,5 рубля, юаня - 11,5-11,9 рубля соответственно.
Локально рубль уже может получать поддержку от подготовки компаний к налоговому периоду сентября, считает Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
"Однако по мере смягчения ДКП кредитование, в том числе под импорт, будет становиться доступнее, а сбережения в нацвалюте менее привлекательными. В ближайшие дни можно ожидать движения курсов на уровне 11,5-11,8 рубля по юаню и 82-84 рубля по доллару", - добавляет он.
ЭкономикаРынокТоргиРФАнтон СилуановЭльвира Набиуллина"БКС Мир инвестиций"Минфинбанк Россия
 
 
