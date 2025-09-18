https://1prime.ru/20250918/zabotkin-862467359.html
Заботкин заявил о высоких инфляционных ожиданиях россиян
Заботкин заявил о высоких инфляционных ожиданиях россиян - 18.09.2025, ПРАЙМ
Заботкин заявил о высоких инфляционных ожиданиях россиян
Текущие инфляционные ожидания россиян "по-прежнему высокие", сообщил журналистам в кулуарах Московского финансового форума зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин. | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T20:38+0300
2025-09-18T20:38+0300
2025-09-18T20:38+0300
экономика
россия
финансы
рф
алексей заботкин
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83720/38/837203813_0:92:1461:914_1920x0_80_0_0_be4dc0568ec0aaa9f11c01e76576157a.jpg
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Текущие инфляционные ожидания россиян "по-прежнему высокие", сообщил журналистам в кулуарах Московского финансового форума зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин. "По-прежнему высокие инфляционные ожидания", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Инфляционные ожидания россиян на год вперед понизились до 12,6% в сентябре с 13,5% в августе, сообщалось ранее в материалах исследования инФОМ по заказу Банка России. При этом Заботкин отметил, что последние данные лучше, чем те, которые поступали в течение лета. "Я хочу еще раз подчеркнуть, что для того, чтобы быть уверенным, что процесс инфляции и возвращение ее к цели 4% действительно идет безоговорочно, нам бы хотелось увидеть, что инфляционные ожидания всех категорий экономических агентов уходят ниже тех диапазонов, в которых они были в 2023-2024 годах", - добавил Заботкин.
https://1prime.ru/20250918/inflyatsiya-862454673.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83720/38/837203813_104:0:1341:928_1920x0_80_0_0_c6fa137b1735762ed9be60ef1bcb0e35.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финансы, рф, алексей заботкин, банк россия
Экономика, РОССИЯ, Финансы, РФ, Алексей Заботкин, банк Россия
Заботкин заявил о высоких инфляционных ожиданиях россиян
Зампред ЦБ Заботкин заявил о высоких инфляционных ожиданиях россиян
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Текущие инфляционные ожидания россиян "по-прежнему высокие", сообщил журналистам в кулуарах Московского финансового форума зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.
"По-прежнему высокие инфляционные ожидания", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Инфляционные ожидания россиян на год вперед понизились до 12,6% в сентябре с 13,5% в августе, сообщалось ранее в материалах исследования инФОМ по заказу Банка России
.
При этом Заботкин
отметил, что последние данные лучше, чем те, которые поступали в течение лета.
"Я хочу еще раз подчеркнуть, что для того, чтобы быть уверенным, что процесс инфляции и возвращение ее к цели 4% действительно идет безоговорочно, нам бы хотелось увидеть, что инфляционные ожидания всех категорий экономических агентов уходят ниже тех диапазонов, в которых они были в 2023-2024 годах", - добавил Заботкин.
Путин попросил депутатов обратить внимание на меры подавления инфляции