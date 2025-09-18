https://1prime.ru/20250918/zabotkin-862467359.html

Заботкин заявил о высоких инфляционных ожиданиях россиян

Текущие инфляционные ожидания россиян "по-прежнему высокие", сообщил журналистам в кулуарах Московского финансового форума зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин. | 18.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Текущие инфляционные ожидания россиян "по-прежнему высокие", сообщил журналистам в кулуарах Московского финансового форума зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин. "По-прежнему высокие инфляционные ожидания", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Инфляционные ожидания россиян на год вперед понизились до 12,6% в сентябре с 13,5% в августе, сообщалось ранее в материалах исследования инФОМ по заказу Банка России. При этом Заботкин отметил, что последние данные лучше, чем те, которые поступали в течение лета. "Я хочу еще раз подчеркнуть, что для того, чтобы быть уверенным, что процесс инфляции и возвращение ее к цели 4% действительно идет безоговорочно, нам бы хотелось увидеть, что инфляционные ожидания всех категорий экономических агентов уходят ниже тех диапазонов, в которых они были в 2023-2024 годах", - добавил Заботкин.

