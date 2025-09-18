https://1prime.ru/20250918/zabotkin-862467706.html
В ЦБ заявили, что дальнейшее снижение ключевой ставки не предопределено
В ЦБ заявили, что дальнейшее снижение ключевой ставки не предопределено - 18.09.2025, ПРАЙМ
В ЦБ заявили, что дальнейшее снижение ключевой ставки не предопределено
Дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ РФ не предопределено, заявил журналистам зампред регулятора Алексей Заботкин в кулуарах юбилейного Московского... | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T20:59+0300
2025-09-18T20:59+0300
2025-09-18T20:59+0300
экономика
финансы
банки
рф
алексей заботкин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859617543_0:136:2661:1633_1920x0_80_0_0_46e2ffb2089946555cc5b8a3571eef7b.jpg
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ РФ не предопределено, заявил журналистам зампред регулятора Алексей Заботкин в кулуарах юбилейного Московского финансового форума. "Не предопределено", - заявил Заботкин, отвечая на вопрос о дальнейшем снижении ключевой ставки.
https://1prime.ru/20250918/zabotkin-862467359.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859617543_152:0:2509:1768_1920x0_80_0_0_076f20c1e957000c97ad9d90f25c4b3d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, рф, алексей заботкин
Экономика, Финансы, Банки, РФ, Алексей Заботкин
В ЦБ заявили, что дальнейшее снижение ключевой ставки не предопределено
Заботкин: дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ не предопределено