В ЦБ заявили, что дальнейшее снижение ключевой ставки не предопределено - 18.09.2025
В ЦБ заявили, что дальнейшее снижение ключевой ставки не предопределено
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ РФ не предопределено, заявил журналистам зампред регулятора Алексей Заботкин в кулуарах юбилейного Московского финансового форума. "Не предопределено", - заявил Заботкин, отвечая на вопрос о дальнейшем снижении ключевой ставки.
20:59 18.09.2025
 
В ЦБ заявили, что дальнейшее снижение ключевой ставки не предопределено

Здание Центрального банка РФ
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ РФ не предопределено, заявил журналистам зампред регулятора Алексей Заботкин в кулуарах юбилейного Московского финансового форума.
"Не предопределено", - заявил Заботкин, отвечая на вопрос о дальнейшем снижении ключевой ставки.
Заботкин заявил о высоких инфляционных ожиданиях россиян
Экономика Финансы Банки РФ Алексей Заботкин
 
 
