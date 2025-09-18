https://1prime.ru/20250918/zakharova-862446733.html

МИД пообещал ответить на антироссийские санкции Японии

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Россия не оставит без ответа санкции Японии против РФ, будет принимать адекватные контрмеры, в том числе асимметричного характера, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Очередные недружественные действия Японии не останутся без ответа, но наш ответ будет продуманным и исходить будет из национальных интересов. Мы будем и дальше принимать адекватные контрмеры, в том числе и асимметричного характера", - сказала Захарова на брифинге.

