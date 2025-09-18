МИД пообещал ответить на антироссийские санкции Японии

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Политика
2025-09-18T15:26+0300
2025-09-18T15:26+0300
политика
россия
мировая экономика
япония
рф
мария захарова
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Россия не оставит без ответа санкции Японии против РФ, будет принимать адекватные контрмеры, в том числе асимметричного характера, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Очередные недружественные действия Японии не останутся без ответа, но наш ответ будет продуманным и исходить будет из национальных интересов. Мы будем и дальше принимать адекватные контрмеры, в том числе и асимметричного характера", - сказала Захарова на брифинге.
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
МИД РФ
МИД РФ. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Россия не оставит без ответа санкции Японии против РФ, будет принимать адекватные контрмеры, в том числе асимметричного характера, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Очередные недружественные действия Японии не останутся без ответа, но наш ответ будет продуманным и исходить будет из национальных интересов. Мы будем и дальше принимать адекватные контрмеры, в том числе и асимметричного характера", - сказала Захарова на брифинге.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2025
Украина получит от Японии 246 миллионов долларов
13 сентября, 13:48
 
