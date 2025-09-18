Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС занимается самоубийственным членоредительством, заявила Захарова - 18.09.2025
ЕС занимается самоубийственным членоредительством, заявила Захарова
2025-09-18T16:16+0300
2025-09-18T16:16+0300
политика
россия
мария захарова
ес
мид рф
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. ЕС занимается самоубийственным членовредительством, отказываясь от российских энергоносителей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Те, кто называет себя цивилизованными, те, кто гордится традициями своего образования и своей культуры, в том числе и в первую очередь в правовой, экономической сфере, демонстрируют чудеса самоубийства. Они отказываются от ресурсной базы, доводя себя до полного истощения... Такое рвение Евросоюза к членовредительству в энергосфере не может не вызывать вопросы о том, чьи интересы обслуживает Брюссель", - сказала Захарова на брифинге.
россия, мария захарова, ес, мид рф
Политика, РОССИЯ, Мария Захарова, ЕС, МИД РФ
16:16 18.09.2025
 
© РИА Новости . Александр Кряжев
Мария Захарова
Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. ЕС занимается самоубийственным членовредительством, отказываясь от российских энергоносителей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Те, кто называет себя цивилизованными, те, кто гордится традициями своего образования и своей культуры, в том числе и в первую очередь в правовой, экономической сфере, демонстрируют чудеса самоубийства. Они отказываются от ресурсной базы, доводя себя до полного истощения... Такое рвение Евросоюза к членовредительству в энергосфере не может не вызывать вопросы о том, чьи интересы обслуживает Брюссель", - сказала Захарова на брифинге.
Урсула фон дер Ляйен
Фон дер Ляйен рассказала, что спасет ЕС от высоких цен на энергию
12:28
 
Политика РОССИЯ Мария Захарова ЕС МИД РФ
 
 
