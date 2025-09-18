https://1prime.ru/20250918/zakharova-862449717.html
ЕС занимается самоубийственным членоредительством, заявила Захарова
ЕС занимается самоубийственным членовредительством, отказываясь от российских энергоносителей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. | 18.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. ЕС занимается самоубийственным членовредительством, отказываясь от российских энергоносителей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Те, кто называет себя цивилизованными, те, кто гордится традициями своего образования и своей культуры, в том числе и в первую очередь в правовой, экономической сфере, демонстрируют чудеса самоубийства. Они отказываются от ресурсной базы, доводя себя до полного истощения... Такое рвение Евросоюза к членовредительству в энергосфере не может не вызывать вопросы о том, чьи интересы обслуживает Брюссель", - сказала Захарова на брифинге.
