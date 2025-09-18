Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава Кировской области предложил наказывать за "зарплаты в конвертах" - 18.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250918/zarplata-862429284.html
Глава Кировской области предложил наказывать за "зарплаты в конвертах"
Глава Кировской области предложил наказывать за "зарплаты в конвертах" - 18.09.2025, ПРАЙМ
Глава Кировской области предложил наказывать за "зарплаты в конвертах"
Губернатор Кировской области Александр Соколов предложил усилить борьбу с теневым сектором и уклонением от уплаты налогов и ввести уголовную ответственность за... | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T11:52+0300
2025-09-18T11:52+0300
экономика
общество
россия
кировская область
https://cdnn.1prime.ru/img/82722/18/827221836_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_1cdd759353671db579ca59fc1081e6e7.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сен — ПРАЙМ. Губернатор Кировской области Александр Соколов предложил усилить борьбу с теневым сектором и уклонением от уплаты налогов и ввести уголовную ответственность за "зарплаты в конвертах". "Поручаю правительству области проанализировать выявленные схемы ухода от налогов и способы подмены трудовых отношений. А депутатов прошу подготовить законодательную инициативу о введении уголовной ответственности для работодателей за выплату заработной платы в конверте и другие трудовые махинации и выйти с ней на федеральный уровень", — сказал Соколов в ходе ежегодного послания о социально-экономическом положении региона. Он также попросил депутатов Государственной думы от Кировской области и сенаторов от Кировской области поддержать эту инициативу. Обращаясь к главам муниципальных образований, Соколов отметил, что они "прекрасно знают, кто и как организует бизнес на местах". "Прошу занять принципиальную позицию о том, что выплата зарплаты "в серую" — это воровство из карманов учителей, врачей, социальных работников, из ремонта и строительства школ, больниц, программ благоустройства", - подчеркнул Соколов.
https://1prime.ru/20250917/rubl-862389064.html
кировская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82722/18/827221836_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_4eed5bf5bec8d760d517d918086694de.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, кировская область
Экономика, Общество , РОССИЯ, Кировская область
11:52 18.09.2025
 
Глава Кировской области предложил наказывать за "зарплаты в конвертах"

Соколов предложил ввести уголовную ответственность за зарплаты в конвертах

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты России
Монеты России - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Монеты России. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сен — ПРАЙМ. Губернатор Кировской области Александр Соколов предложил усилить борьбу с теневым сектором и уклонением от уплаты налогов и ввести уголовную ответственность за "зарплаты в конвертах".
"Поручаю правительству области проанализировать выявленные схемы ухода от налогов и способы подмены трудовых отношений. А депутатов прошу подготовить законодательную инициативу о введении уголовной ответственности для работодателей за выплату заработной платы в конверте и другие трудовые махинации и выйти с ней на федеральный уровень", — сказал Соколов в ходе ежегодного послания о социально-экономическом положении региона.
Он также попросил депутатов Государственной думы от Кировской области и сенаторов от Кировской области поддержать эту инициативу.
Обращаясь к главам муниципальных образований, Соколов отметил, что они "прекрасно знают, кто и как организует бизнес на местах". "Прошу занять принципиальную позицию о том, что выплата зарплаты "в серую" — это воровство из карманов учителей, врачей, социальных работников, из ремонта и строительства школ, больниц, программ благоустройства", - подчеркнул Соколов.
Цифровой рубль - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2025
Стало известно, кто получил первую зарплату в цифровых рублях
Вчера, 15:07
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯКировская область
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала