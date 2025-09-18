https://1prime.ru/20250918/zarplata-862452266.html
Путин назвал вопрос реформы заработной платы в социальной сфере сложным
2025-09-18T16:47+0300
2025-09-18T16:47+0300
2025-09-18T16:47+0300
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал вопрос реформы заработной платы в социальной сфере сложным: здесь надо и не опоздать, и вперед не забегать. "Вопрос реформы заработной платы в социальной сфере - это очень сложный вопрос, здесь главное не ошибиться: и не опоздать, и вперед не забегать", - сказал Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Государственной думе.
