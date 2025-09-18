https://1prime.ru/20250918/zarplata-862458387.html
Нечаев предложил запретить мигрантам переводить за рубеж больше зарплаты
Нечаев предложил запретить мигрантам переводить за рубеж больше зарплаты - 18.09.2025, ПРАЙМ
Нечаев предложил запретить мигрантам переводить за рубеж больше зарплаты
Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев предложил запретить переводить за рубеж суммы больше официальной зарплаты. | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T18:22+0300
2025-09-18T18:22+0300
2025-09-18T18:22+0300
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - ПРАЙМ. Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев предложил запретить переводить за рубеж суммы больше официальной зарплаты. "У нас есть предложение: запретить мигрантам переводить за рубеж больше своей официальной зарплаты", - сказал Нечаев на встрече лидеров думских фракций с президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что объём денежных переводов мигрантов за рубеж не совпадает с объёмом уплачиваемых ими налогов.
