Нечаев предложил запретить мигрантам переводить за рубеж больше зарплаты - 18.09.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20250918/zarplata-862458387.html
Нечаев предложил запретить мигрантам переводить за рубеж больше зарплаты
Нечаев предложил запретить мигрантам переводить за рубеж больше зарплаты - 18.09.2025, ПРАЙМ
Нечаев предложил запретить мигрантам переводить за рубеж больше зарплаты
Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев предложил запретить переводить за рубеж суммы больше официальной зарплаты. | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T18:22+0300
2025-09-18T18:22+0300
бизнес
россия
общество
новые люди
https://cdnn.1prime.ru/img/83173/77/831737775_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c5c3be543da7383677a84650dfdfa36b.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - ПРАЙМ. Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев предложил запретить переводить за рубеж суммы больше официальной зарплаты. "У нас есть предложение: запретить мигрантам переводить за рубеж больше своей официальной зарплаты", - сказал Нечаев на встрече лидеров думских фракций с президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что объём денежных переводов мигрантов за рубеж не совпадает с объёмом уплачиваемых ими налогов.
бизнес, россия, общество , новые люди
Бизнес, РОССИЯ, Общество , Новые люди
18:22 18.09.2025
 
Нечаев предложил запретить мигрантам переводить за рубеж больше зарплаты

Нечаев предложил запретить мигрантам переводить за рубеж больше официальной зарплаты

Алексей Нечаев, основатель партии "Новые люди"
Алексей Нечаев, основатель партии Новые люди
Алексей Нечаев, основатель партии "Новые люди". Архивное фото
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - ПРАЙМ. Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев предложил запретить переводить за рубеж суммы больше официальной зарплаты.
"У нас есть предложение: запретить мигрантам переводить за рубеж больше своей официальной зарплаты", - сказал Нечаев на встрече лидеров думских фракций с президентом России Владимиром Путиным.
Он отметил, что объём денежных переводов мигрантов за рубеж не совпадает с объёмом уплачиваемых ими налогов.
БизнесРОССИЯОбществоНовые люди
 
 
