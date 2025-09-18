https://1prime.ru/20250918/zaschita-862411055.html

Защита заявила о серьезной болезни президента "ТЭС"

Защита заявила о серьезной болезни президента "ТЭС" - 18.09.2025, ПРАЙМ

Защита заявила о серьезной болезни президента "ТЭС"

Защита заявила о серьезной болезни президента крымской топливной компании "ТЭС" Сергея Бейма, арестованного по обвинению в крупном мошенничестве, сказано в... | 18.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-18T03:53+0300

2025-09-18T03:53+0300

2025-09-18T03:53+0300

энергетика

экономика

россия

рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862411055.jpg?1758156813

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Защита заявила о серьезной болезни президента крымской топливной компании "ТЭС" Сергея Бейма, арестованного по обвинению в крупном мошенничестве, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Суду первой инстанции были представлены копии медицинских документов, подтверждающих наличие у Бейма заболеваний, включенных в перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей", - цитируется в документе позиция защиты. Адвокат настаивал, что закон запрещает отправлять в СИЗО обвиняемых, страдающих тяжелыми болезнями. В свою очередь, суд указал, что в деле нет заключения медицинской комиссии, свидетельствующего о невозможности нахождения Бейма в условиях следственного изолятора по состоянию здоровья или о том, что ему не оказывается в этих условиях необходимая медицинская помощь. Такжу суд сослался на справку о том, что состояние здоровья обвиняемого стабильное, а противопоказаний для содержания в условиях следственного изолятора у него не выявлено. Бейму предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В 2014-2015 годах он возглавлял "Черноморнефтегаз". Как указано на сайте компании, "ТЭС" управляет крупнейшей сетью автозаправок с парком собственных бензовозов и нефтебаз; портовым терминалом по перевалке и хранению сжиженного газа и нефтепродуктов; предприятием по производству емкостей и резервуаров для нефтегазовой; химической и других отраслей сельского хозяйства. В Группу компаний "ТЭС" также входит отель, дистрибуция смазочных материалов и автошин и сеть кафе быстрого обслуживания.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф