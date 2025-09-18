Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
18.09.2025
Защита заявила о серьезной болезни президента "ТЭС"
Энергетика, Экономика, РОССИЯ, РФ
03:53 18.09.2025
 
Защита заявила о серьезной болезни президента "ТЭС"

Защита заявила о серьезной болезни президента «ТЭС» Бейма

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Защита заявила о серьезной болезни президента крымской топливной компании "ТЭС" Сергея Бейма, арестованного по обвинению в крупном мошенничестве, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Суду первой инстанции были представлены копии медицинских документов, подтверждающих наличие у Бейма заболеваний, включенных в перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей", - цитируется в документе позиция защиты.
Адвокат настаивал, что закон запрещает отправлять в СИЗО обвиняемых, страдающих тяжелыми болезнями.
В свою очередь, суд указал, что в деле нет заключения медицинской комиссии, свидетельствующего о невозможности нахождения Бейма в условиях следственного изолятора по состоянию здоровья или о том, что ему не оказывается в этих условиях необходимая медицинская помощь.
Такжу суд сослался на справку о том, что состояние здоровья обвиняемого стабильное, а противопоказаний для содержания в условиях следственного изолятора у него не выявлено.
Бейму предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
В 2014-2015 годах он возглавлял "Черноморнефтегаз".
Как указано на сайте компании, "ТЭС" управляет крупнейшей сетью автозаправок с парком собственных бензовозов и нефтебаз; портовым терминалом по перевалке и хранению сжиженного газа и нефтепродуктов; предприятием по производству емкостей и резервуаров для нефтегазовой; химической и других отраслей сельского хозяйства. В Группу компаний "ТЭС" также входит отель, дистрибуция смазочных материалов и автошин и сеть кафе быстрого обслуживания.
 
