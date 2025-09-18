Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский ратифицировал соглашение о партнерстве Украины и Британии - 18.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250918/zelenskiy-862429440.html
Зеленский ратифицировал соглашение о партнерстве Украины и Британии
Зеленский ратифицировал соглашение о партнерстве Украины и Британии - 18.09.2025, ПРАЙМ
Зеленский ратифицировал соглашение о партнерстве Украины и Британии
Владимир Зеленский в четверг подписал закон, ратифицирующий столетнее соглашение о партнерстве между Украиной и Великобританией, следует из документа,... | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T11:54+0300
2025-09-18T11:54+0300
мировая экономика
украина
великобритания
рф
владимир зеленский
кир стармер
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/20/841312039_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_2adc0624504edd3d0daa9c2e6c7a3d7f.jpg
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Владимир Зеленский в четверг подписал закон, ратифицирующий столетнее соглашение о партнерстве между Украиной и Великобританией, следует из документа, опубликованного на сайте Верховной рады. В карточке "проекта закона о ратификации соглашения о столетнем партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии" указано, что документ возвращен с подписью Зеленского. Соглашение закрепляет долгосрочное стратегическое сотрудничество в сфере безопасности, обороны, экономики, науки, технологий, социальной и миграционной сферах, а также в сферах правосудия и информационной безопасности. Британский премьер-министр Кир Стармер в январе посещал Украину, в рамках визита был подписан договор о "столетнем партнерстве" между двумя странами. Позднее документ был опубликован, в нем фигурируют пункты об изучении вариантов размещения на Украине военных баз и о сотрудничестве в области вооружений для дальних ударов. В посольстве РФ в Лондоне заявили, что обещанная помощь Киеву в разработке дальнобойного оружия и создании военной инфраструктуры рассматривается как прямая угроза России.
https://1prime.ru/20250918/zelenskiy-862420436.html
украина
великобритания
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/20/841312039_332:0:3000:2001_1920x0_80_0_0_31793b539628f142010334b35b2479df.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, украина, великобритания, рф, владимир зеленский, кир стармер
Мировая экономика, УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РФ, Владимир Зеленский, Кир Стармер
11:54 18.09.2025
 
Зеленский ратифицировал соглашение о партнерстве Украины и Британии

Зеленский ратифицировал столетнее соглашение о партнерстве с Британией

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Владимир Зеленский в четверг подписал закон, ратифицирующий столетнее соглашение о партнерстве между Украиной и Великобританией, следует из документа, опубликованного на сайте Верховной рады.
В карточке "проекта закона о ратификации соглашения о столетнем партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии" указано, что документ возвращен с подписью Зеленского.
Соглашение закрепляет долгосрочное стратегическое сотрудничество в сфере безопасности, обороны, экономики, науки, технологий, социальной и миграционной сферах, а также в сферах правосудия и информационной безопасности.
Британский премьер-министр Кир Стармер в январе посещал Украину, в рамках визита был подписан договор о "столетнем партнерстве" между двумя странами. Позднее документ был опубликован, в нем фигурируют пункты об изучении вариантов размещения на Украине военных баз и о сотрудничестве в области вооружений для дальних ударов. В посольстве РФ в Лондоне заявили, что обещанная помощь Киеву в разработке дальнобойного оружия и создании военной инфраструктуры рассматривается как прямая угроза России.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
В Госдуме назвали план Зеленского по конфликту с Россией вымогательством
10:01
 
Мировая экономикаУКРАИНАВЕЛИКОБРИТАНИЯРФВладимир ЗеленскийКир Стармер
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала