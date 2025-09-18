https://1prime.ru/20250918/zelenskiy-862429440.html

Зеленский ратифицировал соглашение о партнерстве Украины и Британии

Зеленский ратифицировал соглашение о партнерстве Украины и Британии

18.09.2025

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Владимир Зеленский в четверг подписал закон, ратифицирующий столетнее соглашение о партнерстве между Украиной и Великобританией, следует из документа, опубликованного на сайте Верховной рады. В карточке "проекта закона о ратификации соглашения о столетнем партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии" указано, что документ возвращен с подписью Зеленского. Соглашение закрепляет долгосрочное стратегическое сотрудничество в сфере безопасности, обороны, экономики, науки, технологий, социальной и миграционной сферах, а также в сферах правосудия и информационной безопасности. Британский премьер-министр Кир Стармер в январе посещал Украину, в рамках визита был подписан договор о "столетнем партнерстве" между двумя странами. Позднее документ был опубликован, в нем фигурируют пункты об изучении вариантов размещения на Украине военных баз и о сотрудничестве в области вооружений для дальних ударов. В посольстве РФ в Лондоне заявили, что обещанная помощь Киеву в разработке дальнобойного оружия и создании военной инфраструктуры рассматривается как прямая угроза России.

