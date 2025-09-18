Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский подписал закон, противоречащий конституции - 18.09.2025
Зеленский подписал закон, противоречащий конституции
2025-09-18T12:49+0300
2025-09-18T12:49+0300
политика
общество
украина
рф
владимир зеленский
алексей гончаренко
рада
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Владимир Зеленский в четверг подписал закон о военном омбудсмене, вызвавший споры из-за претензий о его противоречии конституции и Венецианским принципам, сообщает парламент Украины. Депутат украинского парламента София Федина в среду сообщала, что Рада приняла в окончательном втором чтении закон о военном омбудсмене, который противоречит конституции и Венецианским принципам. Украинский парламентарий Алексей Гончаренко* в июне сообщал, что Верховная рада в первом чтении проголосовала за создание на Украине военного омбудсмена. "Зеленский подписал закон о военном омбудсмене (№4603-IX). Он вводит дополнительные гарантии защиты прав военнослужащих, резервистов, добровольцев территориальной обороны... правоохранителей, принимающих участие в боевых действиях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Рады. Уточняется, что военный омбудсмен будет иметь полномочия рассматривать жалобы, проводить проверки, выявлять системные проблемы. Военный омбудсмен будет сотрудничать с уполномоченным Рады по правам человека и ежегодно представлять отчет о своей деятельности. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
общество, украина, рф, владимир зеленский, алексей гончаренко, рада
Политика, Общество , УКРАИНА, РФ, Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко, Рада
12:49 18.09.2025
 
Зеленский подписал закон, противоречащий конституции

Зеленский подписал противоречащий конституции закон о военном омбудсмене

© РИА Новости . Сергей Гунеев
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Владимир Зеленский в четверг подписал закон о военном омбудсмене, вызвавший споры из-за претензий о его противоречии конституции и Венецианским принципам, сообщает парламент Украины.
Депутат украинского парламента София Федина в среду сообщала, что Рада приняла в окончательном втором чтении закон о военном омбудсмене, который противоречит конституции и Венецианским принципам. Украинский парламентарий Алексей Гончаренко* в июне сообщал, что Верховная рада в первом чтении проголосовала за создание на Украине военного омбудсмена.
"Зеленский подписал закон о военном омбудсмене (№4603-IX). Он вводит дополнительные гарантии защиты прав военнослужащих, резервистов, добровольцев территориальной обороны... правоохранителей, принимающих участие в боевых действиях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Рады.
Уточняется, что военный омбудсмен будет иметь полномочия рассматривать жалобы, проводить проверки, выявлять системные проблемы. Военный омбудсмен будет сотрудничать с уполномоченным Рады по правам человека и ежегодно представлять отчет о своей деятельности.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе
