Зеленский подписал закон, противоречащий конституции

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Владимир Зеленский в четверг подписал закон о военном омбудсмене, вызвавший споры из-за претензий о его противоречии конституции и Венецианским принципам, сообщает парламент Украины. Депутат украинского парламента София Федина в среду сообщала, что Рада приняла в окончательном втором чтении закон о военном омбудсмене, который противоречит конституции и Венецианским принципам. Украинский парламентарий Алексей Гончаренко* в июне сообщал, что Верховная рада в первом чтении проголосовала за создание на Украине военного омбудсмена. "Зеленский подписал закон о военном омбудсмене (№4603-IX). Он вводит дополнительные гарантии защиты прав военнослужащих, резервистов, добровольцев территориальной обороны... правоохранителей, принимающих участие в боевых действиях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Рады. Уточняется, что военный омбудсмен будет иметь полномочия рассматривать жалобы, проводить проверки, выявлять системные проблемы. Военный омбудсмен будет сотрудничать с уполномоченным Рады по правам человека и ежегодно представлять отчет о своей деятельности. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

