https://1prime.ru/20250918/zemli-862455379.html
Путин поддержал инициативу по расширению выдачи земель участникам СВО
Путин поддержал инициативу по расширению выдачи земель участникам СВО - 18.09.2025, ПРАЙМ
Путин поддержал инициативу по расширению выдачи земель участникам СВО
Президент России Владимир Путин поддержал инициативу по расширению практики выдачи земли участникам специальной военной операции. | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T17:38+0300
2025-09-18T17:38+0300
2025-09-18T17:38+0300
общество
россия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/11/862398165_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_a688b526b4d928029a81d3288d61b090.jpg
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу по расширению практики выдачи земли участникам специальной военной операции. Эта тема обсуждалась в четверг на встрече главы государства с лидерами парламентских фракций. "Земля для участников СВО. Согласен. Более того, в некоторых новых территориях наших, исторических такие решения уже принимаются. Но в целом, вы правы абсолютно, я бы это поддержал и расширил бы эту практику", - сказал Путин.
https://1prime.ru/20250917/gosduma-862384886.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/11/862398165_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_ffe374d028a917eb154f6c668e2ee23c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, владимир путин
Общество , РОССИЯ, Владимир Путин
Путин поддержал инициативу по расширению выдачи земель участникам СВО
Путин поддержал расширение практики выдачи земли участникам СВО
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу по расширению практики выдачи земли участникам специальной военной операции.
Эта тема обсуждалась в четверг на встрече главы государства с лидерами парламентских фракций.
"Земля для участников СВО. Согласен. Более того, в некоторых новых территориях наших, исторических такие решения уже принимаются. Но в целом, вы правы абсолютно, я бы это поддержал и расширил бы эту практику", - сказал Путин.
ГД ввела новую льготу для родственников погибших участников СВО