МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Госкорпорация ВЭБ активно работает с 14 проектами в сфере ЖКХ общей стоимостью 500 миллиардов рублей, участие госкорпорации превышает 50 миллиардов, сообщил директор по инвестиционному финансированию блока "Бизнес. Партнерство. Развитие" ВЭБа Михаил Григорьев. "Сегодня в сфере ЖКХ в ВЭБе 14 проектов в активной работе на общую сумму более 500 миллиардов рублей. Участие ВЭБ.РФ - чуть более 50 миллиардов рублей", - сказал он, выступая на "Форуме о будущем городов БРИКС. Облачные города". По его словам, проекты городской экономики, включая сферу ЖКХ - одно из приоритетных направлений деятельности ВЭБа, которое закреплено в стратегии развития до 2030 года. "Еще один кейс – это концессионные проекты модернизации водоканалов городов России, которые мы реализуем в партнерстве с Росводоканалом. Концессиями там установлены довольно жесткие требования как к операционной эффективности предприятия, так и к бесперебойному обеспечению услугами населения. И, конечно, без внедрения новых технологий достичь такого результата довольно сложно и проблематично", - уточнил Григорьев. По его словам, в настоящее время "есть запрос на модернизацию коммунальной инфраструктуры, которая во многих аспектах еще сохраняет облик прошлого века". "Более того, концессионные механизмы защищают интерес финансирующих организаций, что позволяет привлекать в данный проект долгосрочное внебюджетное финансирование, в том числе со стороны ВЭБ.РФ. И с учетом ограниченности бюджетного ресурса в настоящее время это особенно ценно. ВЭБ.РФ открыт к диалогу с отраслевыми компаниями, городами, регионами, инвесторами", - указал Григорьев. Он также перечислил, с какими проектами работает ВЭБ. "Это проекты водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, городского и уличного освещения, которые мы реализуем с нашими партнерами, которые являются, за редким исключением, отраслевыми лидерами в своих сферах. И помимо непосредственно профильных своих компетенций обладают и готовыми цифровыми решениями, которые они готовы масштабировать и внедрять в новый проект", - уточнил он. По его словам, ВЭБ при оценке проектов, при рассмотрении финансирования того или иного проекта отдельное внимание уделяет технологической составляющей, экономической обоснованности данного проекта.

