Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВЭБ активно работает с 14 проектами в сфере ЖКХ - 18.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250918/zhkkh-862459179.html
ВЭБ активно работает с 14 проектами в сфере ЖКХ
ВЭБ активно работает с 14 проектами в сфере ЖКХ - 18.09.2025, ПРАЙМ
ВЭБ активно работает с 14 проектами в сфере ЖКХ
Госкорпорация ВЭБ активно работает с 14 проектами в сфере ЖКХ общей стоимостью 500 миллиардов рублей, участие госкорпорации превышает 50 миллиардов, сообщил... | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T18:31+0300
2025-09-18T18:31+0300
энергетика
рф
вэб
технологии
https://cdnn.1prime.ru/img/84226/56/842265608_0:150:3107:1898_1920x0_80_0_0_799f3c578c0d5368e40a92c823d116df.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Госкорпорация ВЭБ активно работает с 14 проектами в сфере ЖКХ общей стоимостью 500 миллиардов рублей, участие госкорпорации превышает 50 миллиардов, сообщил директор по инвестиционному финансированию блока "Бизнес. Партнерство. Развитие" ВЭБа Михаил Григорьев. "Сегодня в сфере ЖКХ в ВЭБе 14 проектов в активной работе на общую сумму более 500 миллиардов рублей. Участие ВЭБ.РФ - чуть более 50 миллиардов рублей", - сказал он, выступая на "Форуме о будущем городов БРИКС. Облачные города". По его словам, проекты городской экономики, включая сферу ЖКХ - одно из приоритетных направлений деятельности ВЭБа, которое закреплено в стратегии развития до 2030 года. "Еще один кейс – это концессионные проекты модернизации водоканалов городов России, которые мы реализуем в партнерстве с Росводоканалом. Концессиями там установлены довольно жесткие требования как к операционной эффективности предприятия, так и к бесперебойному обеспечению услугами населения. И, конечно, без внедрения новых технологий достичь такого результата довольно сложно и проблематично", - уточнил Григорьев. По его словам, в настоящее время "есть запрос на модернизацию коммунальной инфраструктуры, которая во многих аспектах еще сохраняет облик прошлого века". "Более того, концессионные механизмы защищают интерес финансирующих организаций, что позволяет привлекать в данный проект долгосрочное внебюджетное финансирование, в том числе со стороны ВЭБ.РФ. И с учетом ограниченности бюджетного ресурса в настоящее время это особенно ценно. ВЭБ.РФ открыт к диалогу с отраслевыми компаниями, городами, регионами, инвесторами", - указал Григорьев. Он также перечислил, с какими проектами работает ВЭБ. "Это проекты водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, городского и уличного освещения, которые мы реализуем с нашими партнерами, которые являются, за редким исключением, отраслевыми лидерами в своих сферах. И помимо непосредственно профильных своих компетенций обладают и готовыми цифровыми решениями, которые они готовы масштабировать и внедрять в новый проект", - уточнил он. По его словам, ВЭБ при оценке проектов, при рассмотрении финансирования того или иного проекта отдельное внимание уделяет технологической составляющей, экономической обоснованности данного проекта.
https://1prime.ru/20250912/pravitelstvo-862177041.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84226/56/842265608_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_28d4c5c313ab3b890ee496d72b1e6a7f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рф, вэб, технологии
Энергетика, РФ, ВЭБ, Технологии
18:31 18.09.2025
 
ВЭБ активно работает с 14 проектами в сфере ЖКХ

ВЭБ активно работает с 14 проектами в сфере ЖКХ на 500 млрд рублей

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФлаги России
Флаги России - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Флаги России. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Госкорпорация ВЭБ активно работает с 14 проектами в сфере ЖКХ общей стоимостью 500 миллиардов рублей, участие госкорпорации превышает 50 миллиардов, сообщил директор по инвестиционному финансированию блока "Бизнес. Партнерство. Развитие" ВЭБа Михаил Григорьев.
"Сегодня в сфере ЖКХ в ВЭБе 14 проектов в активной работе на общую сумму более 500 миллиардов рублей. Участие ВЭБ.РФ - чуть более 50 миллиардов рублей", - сказал он, выступая на "Форуме о будущем городов БРИКС. Облачные города".
По его словам, проекты городской экономики, включая сферу ЖКХ - одно из приоритетных направлений деятельности ВЭБа, которое закреплено в стратегии развития до 2030 года.
"Еще один кейс – это концессионные проекты модернизации водоканалов городов России, которые мы реализуем в партнерстве с Росводоканалом. Концессиями там установлены довольно жесткие требования как к операционной эффективности предприятия, так и к бесперебойному обеспечению услугами населения. И, конечно, без внедрения новых технологий достичь такого результата довольно сложно и проблематично", - уточнил Григорьев.
По его словам, в настоящее время "есть запрос на модернизацию коммунальной инфраструктуры, которая во многих аспектах еще сохраняет облик прошлого века".
"Более того, концессионные механизмы защищают интерес финансирующих организаций, что позволяет привлекать в данный проект долгосрочное внебюджетное финансирование, в том числе со стороны ВЭБ.РФ. И с учетом ограниченности бюджетного ресурса в настоящее время это особенно ценно. ВЭБ.РФ открыт к диалогу с отраслевыми компаниями, городами, регионами, инвесторами", - указал Григорьев.
Он также перечислил, с какими проектами работает ВЭБ. "Это проекты водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, городского и уличного освещения, которые мы реализуем с нашими партнерами, которые являются, за редким исключением, отраслевыми лидерами в своих сферах. И помимо непосредственно профильных своих компетенций обладают и готовыми цифровыми решениями, которые они готовы масштабировать и внедрять в новый проект", - уточнил он.
По его словам, ВЭБ при оценке проектов, при рассмотрении финансирования того или иного проекта отдельное внимание уделяет технологической составляющей, экономической обоснованности данного проекта.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
Правительство направит средства на развитие ЖКХ в трех регионах Кавказа
12 сентября, 11:03
 
ЭнергетикаРФВЭБТехнологии
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала