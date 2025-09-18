https://1prime.ru/20250918/zoloto-862415349.html
Золото дешевеет на ожиданиях более жесткой политики ФРС США
Золото дешевеет на ожиданиях более жесткой политики ФРС США - 18.09.2025, ПРАЙМ
Золото дешевеет на ожиданиях более жесткой политики ФРС США
18.09.2025
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг утром снижается на нескольких факторах, в том числе на ожиданиях более жесткой кредитно-денежной политики Федеральной резервной системы США, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 8.29 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на 25,1 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,68%, до 3 6927 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевеет на 0,75%, до 41,838 доллара за унцию. Ранее Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам сентябрьского заседания впервые с конца прошлого года понизила учётную ставку - на 0,25 процентного пункта, до 4-4,25% годовых. "Общее мнение ФРС США было несколько "ястребиным" относительно учетной ставки, они без особого энтузиазма одобрили ее понижение", - цитирует агентство Рейтер аналитика Marex Эдварда Меира (Edward Meir). "В итоге мы увидели укрепление доллара после заседания регулятора ... Я думаю, что в краткосрочной перспективе наблюдается перекупленность на рынке, и, возможно, будет понижение (котировок золота -ред.) к отметке в 3600 долларов за тройскую унцию", - заключил он.
