Золото дешевеет второй день подряд - 18.09.2025, ПРАЙМ
Золото дешевеет второй день подряд
2025-09-18T18:14+0300
2025-09-18T18:14+0300
экономика
рынок
торги
сша
джером пауэлл
comex
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг вечером снижается на 1%, вторую торговую сессию подряд находится в минусе, следует из данных торгов. По состоянию на 17.42 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 41,7 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,68%, до 3 676,7 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,4%, до 41,983 доллара за унцию. По итогам предыдущего торгового дня золото подешевело на 0,6%. В среду были опубликованы итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Регулятор впервые с конца прошлого года понизил учетную ставку - на 25 базисных пунктов, до 4-4,25%. Как отметил председатель ФРС Джером Пауэлл, такое решение скорее всего пойдет на пользу рынку труда страны. "Комментарии Пауэлла о том, что понижение ставки является мерой по управлению рисками, вызвал некоторую путаницу, и эта неопределенность побудила инвесторов к фиксации прибыли", - цитирует агентство Рейтер вице-президента и старшего стратега по металлам Zaner Metals Питера Гранта (Peter Grant). В то же время аналитик полагает, что "бычий" тренд для золота сохраняется. "Каждый раз, когда золото достигает нового максимума, это только укрепляет веру в достижение цели в 4 тысячи долларов", - добавил Грант.
рынок, торги, сша, джером пауэлл, comex
Экономика, Рынок, Торги, США, Джером Пауэлл, Comex
18:14 18.09.2025
 
Золото дешевеет второй день подряд

Цена на золото снижается второй день подряд

© РИА Новости . Александр Алпаткин | Золотые слитки
Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости . Александр Алпаткин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг вечером снижается на 1%, вторую торговую сессию подряд находится в минусе, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.42 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 41,7 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,68%, до 3 676,7 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,4%, до 41,983 доллара за унцию.
По итогам предыдущего торгового дня золото подешевело на 0,6%. В среду были опубликованы итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Регулятор впервые с конца прошлого года понизил учетную ставку - на 25 базисных пунктов, до 4-4,25%. Как отметил председатель ФРС Джером Пауэлл, такое решение скорее всего пойдет на пользу рынку труда страны.
"Комментарии Пауэлла о том, что понижение ставки является мерой по управлению рисками, вызвал некоторую путаницу, и эта неопределенность побудила инвесторов к фиксации прибыли", - цитирует агентство Рейтер вице-президента и старшего стратега по металлам Zaner Metals Питера Гранта (Peter Grant).
В то же время аналитик полагает, что "бычий" тренд для золота сохраняется.
"Каждый раз, когда золото достигает нового максимума, это только укрепляет веру в достижение цели в 4 тысячи долларов", - добавил Грант.
Россия в июле экспортировала в Казахстан золота на рекордные $76 миллионов
Россия в июле экспортировала в Казахстан золота на рекордные $76 миллионов
