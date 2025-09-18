https://1prime.ru/20250918/zoloto-862457338.html
Золото дешевеет второй день подряд
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг вечером снижается на 1%, вторую торговую сессию подряд находится в минусе, следует из данных торгов. По состоянию на 17.42 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 41,7 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,68%, до 3 676,7 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,4%, до 41,983 доллара за унцию. По итогам предыдущего торгового дня золото подешевело на 0,6%. В среду были опубликованы итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Регулятор впервые с конца прошлого года понизил учетную ставку - на 25 базисных пунктов, до 4-4,25%. Как отметил председатель ФРС Джером Пауэлл, такое решение скорее всего пойдет на пользу рынку труда страны. "Комментарии Пауэлла о том, что понижение ставки является мерой по управлению рисками, вызвал некоторую путаницу, и эта неопределенность побудила инвесторов к фиксации прибыли", - цитирует агентство Рейтер вице-президента и старшего стратега по металлам Zaner Metals Питера Гранта (Peter Grant). В то же время аналитик полагает, что "бычий" тренд для золота сохраняется. "Каждый раз, когда золото достигает нового максимума, это только укрепляет веру в достижение цели в 4 тысячи долларов", - добавил Грант.
