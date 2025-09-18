https://1prime.ru/20250918/zoloto-862457338.html

Золото дешевеет второй день подряд

Золото дешевеет второй день подряд - 18.09.2025, ПРАЙМ

Золото дешевеет второй день подряд

Стоимость золота в четверг вечером снижается на 1%, вторую торговую сессию подряд находится в минусе, следует из данных торгов. | 18.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-18T18:14+0300

2025-09-18T18:14+0300

2025-09-18T18:14+0300

экономика

рынок

торги

сша

джером пауэлл

comex

https://cdnn.1prime.ru/img/83101/71/831017133_0:41:3001:1729_1920x0_80_0_0_4cbfb068592589358ae190266c0ed202.jpg

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг вечером снижается на 1%, вторую торговую сессию подряд находится в минусе, следует из данных торгов. По состоянию на 17.42 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 41,7 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,68%, до 3 676,7 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,4%, до 41,983 доллара за унцию. По итогам предыдущего торгового дня золото подешевело на 0,6%. В среду были опубликованы итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Регулятор впервые с конца прошлого года понизил учетную ставку - на 25 базисных пунктов, до 4-4,25%. Как отметил председатель ФРС Джером Пауэлл, такое решение скорее всего пойдет на пользу рынку труда страны. "Комментарии Пауэлла о том, что понижение ставки является мерой по управлению рисками, вызвал некоторую путаницу, и эта неопределенность побудила инвесторов к фиксации прибыли", - цитирует агентство Рейтер вице-президента и старшего стратега по металлам Zaner Metals Питера Гранта (Peter Grant). В то же время аналитик полагает, что "бычий" тренд для золота сохраняется. "Каждый раз, когда золото достигает нового максимума, это только укрепляет веру в достижение цели в 4 тысячи долларов", - добавил Грант.

https://1prime.ru/20250918/rossija-862411999.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, сша, джером пауэлл, comex