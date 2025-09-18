https://1prime.ru/20250918/zyuganov-862459557.html

Зюганов предложил поручить КПРФ решить проблему роста цен на картофель

2025-09-18T18:36+0300

НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - ПРАЙМ. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил главе государства поручить КПРФ решение проблемы роста цен на картофель. Путин в Ново-Огарево встретился с лидерами фракций Госдумы. "Что касается цен: когда картошка в четыре раза дорожает в сезон. Поручите нам с Кашиным (Владимир, глава комитета Госдумы по аграрным вопросам - ред.) и Харитоновым (Николай, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики - ред.), мы решим эту проблему за один год. Её несложно решить, она решаема. Я занимался (этим - ред.) всю жизнь у себя на родине", - сказал Зюганов на встрече лидеров фракций в Госдуме с главой государства.

