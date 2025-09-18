https://1prime.ru/20250918/zyuganov-862459557.html
Зюганов предложил поручить КПРФ решить проблему роста цен на картофель
Зюганов предложил поручить КПРФ решить проблему роста цен на картофель - 18.09.2025, ПРАЙМ
Зюганов предложил поручить КПРФ решить проблему роста цен на картофель
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил главе государства поручить КПРФ решение проблемы роста цен на картофель. | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T18:36+0300
2025-09-18T18:36+0300
2025-09-18T18:36+0300
экономика
россия
рф
геннадий зюганов
владимир путин
госдума
кпрф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1a/849498792_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_5f01f53ff73fdc5e7cd87419d4b967b5.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - ПРАЙМ. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил главе государства поручить КПРФ решение проблемы роста цен на картофель. Путин в Ново-Огарево встретился с лидерами фракций Госдумы. "Что касается цен: когда картошка в четыре раза дорожает в сезон. Поручите нам с Кашиным (Владимир, глава комитета Госдумы по аграрным вопросам - ред.) и Харитоновым (Николай, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики - ред.), мы решим эту проблему за один год. Её несложно решить, она решаема. Я занимался (этим - ред.) всю жизнь у себя на родине", - сказал Зюганов на встрече лидеров фракций в Госдуме с главой государства.
https://1prime.ru/20250918/kryuchkova-862451778.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1a/849498792_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_f2efb8f8b5b6cc691e8cd128977e2a62.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, геннадий зюганов, владимир путин, госдума, кпрф
Экономика, РОССИЯ, РФ, Геннадий Зюганов, Владимир Путин, Госдума, КПРФ
Зюганов предложил поручить КПРФ решить проблему роста цен на картофель
Зюганов предложил Путину поручить КПРФ решить проблему роста цен на картофель