Зюганов предложил поручить КПРФ решить проблему роста цен на картофель - 18.09.2025
Зюганов предложил поручить КПРФ решить проблему роста цен на картофель
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил главе государства поручить КПРФ решение проблемы роста цен на картофель. | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T18:36+0300
2025-09-18T18:36+0300
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - ПРАЙМ. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил главе государства поручить КПРФ решение проблемы роста цен на картофель. Путин в Ново-Огарево встретился с лидерами фракций Госдумы. "Что касается цен: когда картошка в четыре раза дорожает в сезон. Поручите нам с Кашиным (Владимир, глава комитета Госдумы по аграрным вопросам - ред.) и Харитоновым (Николай, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики - ред.), мы решим эту проблему за один год. Её несложно решить, она решаема. Я занимался (этим - ред.) всю жизнь у себя на родине", - сказал Зюганов на встрече лидеров фракций в Госдуме с главой государства.
Новости
18:36 18.09.2025
 
Зюганов предложил поручить КПРФ решить проблему роста цен на картофель

Зюганов предложил Путину поручить КПРФ решить проблему роста цен на картофель

НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - ПРАЙМ. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил главе государства поручить КПРФ решение проблемы роста цен на картофель.
Путин в Ново-Огарево встретился с лидерами фракций Госдумы.
"Что касается цен: когда картошка в четыре раза дорожает в сезон. Поручите нам с Кашиным (Владимир, глава комитета Госдумы по аграрным вопросам - ред.) и Харитоновым (Николай, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики - ред.), мы решим эту проблему за один год. Её несложно решить, она решаема. Я занимался (этим - ред.) всю жизнь у себя на родине", - сказал Зюганов на встрече лидеров фракций в Госдуме с главой государства.
В Минэкономразвития рассказали о темпах роста российской экономики
В Минэкономразвития рассказали о темпах роста российской экономики
16:35
 
Заголовок открываемого материала