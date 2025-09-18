https://1prime.ru/20250918/zyuganov-862468142.html
Зюганов рассказал, какие темы обсудил на встрече с Путиным
18.09.2025
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - ПРАЙМ. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе встречи вопросы, связанные с космосом, авиацией, новыми транспортными магистралями и поддержкой сельхозмашиностроения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что во встрече Путина с лидерами думских фракций в четверг примут участие лидер фракции "Единая Россия" Владимир Васильев, Зюганов, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, лидер фракции "Справедливая России - За правду" Сергей Миронов и лидер фракции "Новые люди" Алексей Нечаев. После встречи президент провел отдельные встречи с руководителями фракций. Во встрече президента также принимали участие первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Вот, мы донесли целую программу, он ее поддержал. Сейчас я еще 40 минут объяснял с ним все вопросы: там и космос, и авиация, и новые транспортные магистрали, и сельхозмашиностроение", - сказал Зюганов журналистам по итогам встречи с Путиным.
