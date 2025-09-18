Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зюганов рассказал, какие темы обсудил на встрече с Путиным - 18.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250918/zyuganov-862468142.html
Зюганов рассказал, какие темы обсудил на встрече с Путиным
Зюганов рассказал, какие темы обсудил на встрече с Путиным - 18.09.2025, ПРАЙМ
Зюганов рассказал, какие темы обсудил на встрече с Путиным
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе встречи вопросы, связанные с космосом, авиацией, новыми транспортными | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T20:56+0300
2025-09-18T20:56+0300
политика
россия
рф
геннадий зюганов
владимир путин
дмитрий песков
кпрф
единая россия
лдпр
https://cdnn.1prime.ru/img/76224/34/762243419_0:171:2950:1830_1920x0_80_0_0_fbdf1da37cbff1fbcb128b40cbc5ba23.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - ПРАЙМ. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе встречи вопросы, связанные с космосом, авиацией, новыми транспортными магистралями и поддержкой сельхозмашиностроения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что во встрече Путина с лидерами думских фракций в четверг примут участие лидер фракции "Единая Россия" Владимир Васильев, Зюганов, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, лидер фракции "Справедливая России - За правду" Сергей Миронов и лидер фракции "Новые люди" Алексей Нечаев. После встречи президент провел отдельные встречи с руководителями фракций. Во встрече президента также принимали участие первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Вот, мы донесли целую программу, он ее поддержал. Сейчас я еще 40 минут объяснял с ним все вопросы: там и космос, и авиация, и новые транспортные магистрали, и сельхозмашиностроение", - сказал Зюганов журналистам по итогам встречи с Путиным.
https://1prime.ru/20250918/putin-862454112.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76224/34/762243419_143:0:2808:1999_1920x0_80_0_0_f14fa7ccf8a2cd0f013dfdfa88a5bce9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, геннадий зюганов, владимир путин, дмитрий песков, кпрф, единая россия, лдпр
Политика, РОССИЯ, РФ, Геннадий Зюганов, Владимир Путин, Дмитрий Песков, КПРФ, Единая Россия, ЛДПР
20:56 18.09.2025
 
Зюганов рассказал, какие темы обсудил на встрече с Путиным

Зюганов обсудил с Путиным вопросы космоса, авиации, магистралей и сельхозмашиностроения

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГеннадий Зюганов
Геннадий Зюганов - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Геннадий Зюганов. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - ПРАЙМ. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе встречи вопросы, связанные с космосом, авиацией, новыми транспортными магистралями и поддержкой сельхозмашиностроения.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что во встрече Путина с лидерами думских фракций в четверг примут участие лидер фракции "Единая Россия" Владимир Васильев, Зюганов, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, лидер фракции "Справедливая России - За правду" Сергей Миронов и лидер фракции "Новые люди" Алексей Нечаев. После встречи президент провел отдельные встречи с руководителями фракций. Во встрече президента также принимали участие первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Вот, мы донесли целую программу, он ее поддержал. Сейчас я еще 40 минут объяснял с ним все вопросы: там и космос, и авиация, и новые транспортные магистрали, и сельхозмашиностроение", - сказал Зюганов журналистам по итогам встречи с Путиным.
Президент РФ В. Путин
Путин пошутил, что создать ведомство без бюрократии не получится
17:17
 
ПолитикаРОССИЯРФГеннадий ЗюгановВладимир ПутинДмитрий ПесковКПРФЕдиная РоссияЛДПР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала