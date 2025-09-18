https://1prime.ru/20250918/zyuganov-862475331.html

Зюганов призвал создать единое ведомство в сфере авиации

18.09.2025

Зюганов призвал создать единое ведомство в сфере авиации - 18.09.2025, ПРАЙМ

Зюганов призвал создать единое ведомство в сфере авиации

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает необходимым создание единого ведомства в сфере авиации. | 18.09.2025, ПРАЙМ

НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - ПРАЙМ. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает необходимым создание единого ведомства в сфере авиации. "У нас было 15 авиационных заводов, производили полторы тысячи летательных аппаратов. Мы в состоянии все делать. Просто надо за это отвечать, надо спрашивать. И если не справляются - надо укреплять. Нужно мощное, единое ведомство, потому что это не просто направление - это гигантская отрасль, которая требует жесткой дисциплины и персональной ответственности", - сказал Зюганов на встрече лидеров думских фракций с президентом России Владимиром Путиным. По мнению Зюганова авиация для России — спасение. "Страна в 11 часовых поясов обязана иметь большой шлейф машин, и никакие тут иностранцы нам не помогут", - добавил политик.

