Зюганов призвал создать единое ведомство в сфере авиации

https://1prime.ru/20250918/zyuganov-862475331.html
2025-09-18T23:54+0300
2025-09-18T23:54+0300
бизнес
россия
общество
геннадий зюганов
владимир путин
кпрф
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - ПРАЙМ. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает необходимым создание единого ведомства в сфере авиации. "У нас было 15 авиационных заводов, производили полторы тысячи летательных аппаратов. Мы в состоянии все делать. Просто надо за это отвечать, надо спрашивать. И если не справляются - надо укреплять. Нужно мощное, единое ведомство, потому что это не просто направление - это гигантская отрасль, которая требует жесткой дисциплины и персональной ответственности", - сказал Зюганов на встрече лидеров думских фракций с президентом России Владимиром Путиным. По мнению Зюганова авиация для России — спасение. "Страна в 11 часовых поясов обязана иметь большой шлейф машин, и никакие тут иностранцы нам не помогут", - добавил политик.
бизнес, россия, общество , геннадий зюганов, владимир путин, кпрф
Бизнес, РОССИЯ, Общество , Геннадий Зюганов, Владимир Путин, КПРФ
23:54 18.09.2025
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГеннадий Зюганов
Геннадий Зюганов. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - ПРАЙМ. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает необходимым создание единого ведомства в сфере авиации.
"У нас было 15 авиационных заводов, производили полторы тысячи летательных аппаратов. Мы в состоянии все делать. Просто надо за это отвечать, надо спрашивать. И если не справляются - надо укреплять. Нужно мощное, единое ведомство, потому что это не просто направление - это гигантская отрасль, которая требует жесткой дисциплины и персональной ответственности", - сказал Зюганов на встрече лидеров думских фракций с президентом России Владимиром Путиным.
По мнению Зюганова авиация для России — спасение. "Страна в 11 часовых поясов обязана иметь большой шлейф машин, и никакие тут иностранцы нам не помогут", - добавил политик.
БизнесРОССИЯОбществоГеннадий ЗюгановВладимир ПутинКПРФ
 
 
