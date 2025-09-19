https://1prime.ru/20250919/aeroflot-862476638.html

"Аэрофлот" возобновляет рейсы в аэропорт Краснодара из Петербурга

"Аэрофлот" возобновляет рейсы в аэропорт Краснодара из Петербурга - 19.09.2025, ПРАЙМ

"Аэрофлот" возобновляет рейсы в аэропорт Краснодара из Петербурга

"Аэрофлот" возобновляет рейсы в аэропорт Краснодара из Санкт-Петербурга в пятницу. | 19.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-19T00:28+0300

2025-09-19T00:28+0300

2025-09-19T00:28+0300

бизнес

краснодар

санкт-петербург

рф

аэрофлот

a320neo

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862476638.jpg?1758230883

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. "Аэрофлот" возобновляет рейсы в аэропорт Краснодара из Санкт-Петербурга в пятницу. Минтранс РФ 11 сентября сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, открыт для обслуживания рейсов. Первый рейс из Москвы в Краснодар после трехлетнего закрытия воздушной гавани выполнил "Аэрофлот" 17 сентября. Время в пути из Петербурга в Краснодар составит около 4,5 часов. Время вылета - 08.00, прилета - 12.35. Полеты по этому направлению будут выполняться на самолетах Airbus A320. Генеральный директор компании "Аэродинамика", управляющей аэропортом Краснодара, Алексей Старостин рассказал в интервью РИА Новости ранее в сентябре, что авиагавань планирует обслужить свыше 500 тысяч пассажиров до конца текущего года. Также сейчас график работы аэропорта будет ограничен с 9 до 19 часов, а количество взлетно-посадочных операций - пять в час. Максимально возможное количество взлетно-посадочных операций, согласно имеющимся ограничениям, - до 50 в сутки. В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. В мае 2024 года возобновил работу аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика. По данным на начало сентября, первый в этом году обслужил более 43 тысяч пассажиров, второй - свыше 77 тысяч.

краснодар

санкт-петербург

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, краснодар, санкт-петербург, рф, аэрофлот, a320neo