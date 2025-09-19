https://1prime.ru/20250919/aeroflot-862506684.html

"Аэрофлот" запустил рейсы между Петербургом и Краснодаром

"Аэрофлот" запустил рейсы между Петербургом и Краснодаром - 19.09.2025, ПРАЙМ

"Аэрофлот" запустил рейсы между Петербургом и Краснодаром

"Аэрофлот" возобновил воздушное сообщение между Санкт-Петербургом и Краснодаром, полеты по данному направлению будут осуществляться ежедневно, сообщила... | 19.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-19T13:40+0300

2025-09-19T13:40+0300

2025-09-19T13:40+0300

бизнес

россия

санкт-петербург

краснодар

кубань

аэрофлот

аэропорт пулково

a320neo

https://cdnn.1prime.ru/img/80462/84/804628446_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_47c57c35f4554cacebf604f4db4f942d.jpg

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. "Аэрофлот" возобновил воздушное сообщение между Санкт-Петербургом и Краснодаром, полеты по данному направлению будут осуществляться ежедневно, сообщила компания. "Аэрофлот" возобновил воздушное сообщение между Санкт-Петербургом и Краснодаром. Примечательно, что авиаперевозчик впервые в новейшей истории запустил собственные рейсы из аэропорта "Пулково" в столицу Кубани. Полеты по данному направлению будут осуществляться ежедневно", - говорится в сообщении. Также уточняется, что первый рейс SU2954 состоялся с полной коммерческой загрузкой на самолете Airbus A320 в двухклассной компоновке: 8 кресел класса Бизнес и 150 кресел класса эконом. "Ожидается, что новое направление будет пользоваться популярностью и обеспечит дальнейший рост туристического и делового пассажиропотока между Северной столицей и Краснодарским краем", - добавляется в сообщении.

https://1prime.ru/20250917/reys-862381495.html

санкт-петербург

краснодар

кубань

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, санкт-петербург, краснодар, кубань, аэрофлот, аэропорт пулково, a320neo