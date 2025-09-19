https://1prime.ru/20250919/aeroflot-862506684.html
"Аэрофлот" запустил рейсы между Петербургом и Краснодаром
"Аэрофлот" запустил рейсы между Петербургом и Краснодаром - 19.09.2025, ПРАЙМ
"Аэрофлот" запустил рейсы между Петербургом и Краснодаром
"Аэрофлот" возобновил воздушное сообщение между Санкт-Петербургом и Краснодаром, полеты по данному направлению будут осуществляться ежедневно, сообщила... | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T13:40+0300
2025-09-19T13:40+0300
2025-09-19T13:40+0300
бизнес
россия
санкт-петербург
краснодар
кубань
аэрофлот
аэропорт пулково
a320neo
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. "Аэрофлот" возобновил воздушное сообщение между Санкт-Петербургом и Краснодаром, полеты по данному направлению будут осуществляться ежедневно, сообщила компания. "Аэрофлот" возобновил воздушное сообщение между Санкт-Петербургом и Краснодаром. Примечательно, что авиаперевозчик впервые в новейшей истории запустил собственные рейсы из аэропорта "Пулково" в столицу Кубани. Полеты по данному направлению будут осуществляться ежедневно", - говорится в сообщении. Также уточняется, что первый рейс SU2954 состоялся с полной коммерческой загрузкой на самолете Airbus A320 в двухклассной компоновке: 8 кресел класса Бизнес и 150 кресел класса эконом. "Ожидается, что новое направление будет пользоваться популярностью и обеспечит дальнейший рост туристического и делового пассажиропотока между Северной столицей и Краснодарским краем", - добавляется в сообщении.
санкт-петербург
краснодар
кубань
