"Аэрофлот" запустил рейсы между Петербургом и Краснодаром - 19.09.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20250919/aeroflot-862506684.html
"Аэрофлот" запустил рейсы между Петербургом и Краснодаром
2025-09-19T13:40+0300
2025-09-19T13:40+0300
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. "Аэрофлот" возобновил воздушное сообщение между Санкт-Петербургом и Краснодаром, полеты по данному направлению будут осуществляться ежедневно, сообщила компания. "Аэрофлот" возобновил воздушное сообщение между Санкт-Петербургом и Краснодаром. Примечательно, что авиаперевозчик впервые в новейшей истории запустил собственные рейсы из аэропорта "Пулково" в столицу Кубани. Полеты по данному направлению будут осуществляться ежедневно", - говорится в сообщении. Также уточняется, что первый рейс SU2954 состоялся с полной коммерческой загрузкой на самолете Airbus A320 в двухклассной компоновке: 8 кресел класса Бизнес и 150 кресел класса эконом. "Ожидается, что новое направление будет пользоваться популярностью и обеспечит дальнейший рост туристического и делового пассажиропотока между Северной столицей и Краснодарским краем", - добавляется в сообщении.
13:40 19.09.2025
 
"Аэрофлот" запустил рейсы между Петербургом и Краснодаром

"Аэрофлот" возобновил воздушное сообщение между Петербургом и Краснодаром

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвиакомпания "Аэрофлот"
Авиакомпания Аэрофлот - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
Авиакомпания "Аэрофлот". Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. "Аэрофлот" возобновил воздушное сообщение между Санкт-Петербургом и Краснодаром, полеты по данному направлению будут осуществляться ежедневно, сообщила компания.
"Аэрофлот" возобновил воздушное сообщение между Санкт-Петербургом и Краснодаром. Примечательно, что авиаперевозчик впервые в новейшей истории запустил собственные рейсы из аэропорта "Пулково" в столицу Кубани. Полеты по данному направлению будут осуществляться ежедневно", - говорится в сообщении.
Также уточняется, что первый рейс SU2954 состоялся с полной коммерческой загрузкой на самолете Airbus A320 в двухклассной компоновке: 8 кресел класса Бизнес и 150 кресел класса эконом.
"Ожидается, что новое направление будет пользоваться популярностью и обеспечит дальнейший рост туристического и делового пассажиропотока между Северной столицей и Краснодарским краем", - добавляется в сообщении.
Самолет - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2025
Из Краснодара в Москву после долгого перерыва вылетел рейс "Аэрофлота"
17 сентября, 12:40
 
