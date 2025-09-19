https://1prime.ru/20250919/aeza--862515092.html
Британия ввела санкции против Aeza group
Британия ввела санкции против Aeza group
ЛОНДОН, 19 сен - ПРАЙМ. Великобритания ввела санкции против российской хостинговой компании Aeza group, следует из документа, опубликованного британским минфином. "AEZA INTERNATIONAL", - сказано в документе.
