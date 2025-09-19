https://1prime.ru/20250919/akademik-862479591.html
Академик рассказал, для чего нужны результаты исследований по Севморпути
Академик рассказал, для чего нужны результаты исследований по Севморпути
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Результаты работ российских академических ученых будут очень нужны для освоения Северного морского пути – прежде всего, для создания долгосрочного климатического прогноза, благодаря которому можно будет рассчитывать потребность в атомных ледоколах, рассказал в интервью РИА Новости президент Российской академии наук (РАН) академик Геннадий Красников.
"Очень важная сегодня проблема, связанная с будущим Северного морского пути – долгосрочный климатический прогноз. Мы должны четко понимать, какая будет ледовая обстановка, потому что новые атомные ледоколы рассчитаны на определенную ледовую нагрузку. И нужно знать, какая будет ледовая нагрузка через 10, 15, 20 лет, чтобы технические возможности ледоколов действительно ей соответствовали", - сказал Красников.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
