Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Алмаз-Антей" нарастил производство некоторых видов военной техники - 19.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20250919/almaz-antey-862489984.html
"Алмаз-Антей" нарастил производство некоторых видов военной техники
"Алмаз-Антей" нарастил производство некоторых видов военной техники - 19.09.2025, ПРАЙМ
"Алмаз-Антей" нарастил производство некоторых видов военной техники
Концерн Воздушно-космической обороны (ВКО) "Алмаз-Антей" нарастил производство некоторых видов техники в четыре раза, выпуск технических средств комплексов... | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T10:30+0300
2025-09-19T10:30+0300
вооружения
бизнес
россия
промышленность
алмаз-антей
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860934023_0:36:2688:1548_1920x0_80_0_0_7911040a9f51e382f5cb6040fd30190d.jpg
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Концерн Воздушно-космической обороны (ВКО) "Алмаз-Антей" нарастил производство некоторых видов техники в четыре раза, выпуск технических средств комплексов С-350 и С-400 вырос более чем в два раза за последний год, сообщили в пресс-службе концерна. "Ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей позволил концерну не только досрочно поставить в войска часть техники, но и увеличить объёмы производства ряда изделий в 4 раза, нарастить объемы выпуска других образцов ракетной техники", - говорится в сообщении. "Только в течение последнего года в два с лишним раза выросли объемы производства технических средств зенитных ракетных систем С-350 "Витязь" и С-400 "Триумф", освоен серийный выпуск новых типов ракетного вооружения", - добавили в пресс-службе. Кроме того, как отмечается в релизе, ремонтно-восстановительные мощности концерна выросли беспрецедентно. В рамках специальной военной операции специалисты "Алмаз-Антея" получили огромный опыт, благодаря которому постоянно совершенствуется техника и алгоритмы ее работы, расширяются возможности средств противовоздушной обороны, рассказали в пресс-службе.
https://1prime.ru/20250919/manturov-862489590.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860934023_288:0:2400:1584_1920x0_80_0_0_add3767596eee469be38c8b0c9e52c32.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, промышленность, алмаз-антей
Вооружения, Бизнес, РОССИЯ, Промышленность, Алмаз-Антей
10:30 19.09.2025
 
"Алмаз-Антей" нарастил производство некоторых видов военной техники

"Алмаз-Антей" увеличил производство некоторых видов военной техники в 4 раза

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий у пусковой установки зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф"
Военнослужащий у пусковой установки зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Концерн Воздушно-космической обороны (ВКО) "Алмаз-Антей" нарастил производство некоторых видов техники в четыре раза, выпуск технических средств комплексов С-350 и С-400 вырос более чем в два раза за последний год, сообщили в пресс-службе концерна.
"Ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей позволил концерну не только досрочно поставить в войска часть техники, но и увеличить объёмы производства ряда изделий в 4 раза, нарастить объемы выпуска других образцов ракетной техники", - говорится в сообщении.
"Только в течение последнего года в два с лишним раза выросли объемы производства технических средств зенитных ракетных систем С-350 "Витязь" и С-400 "Триумф", освоен серийный выпуск новых типов ракетного вооружения", - добавили в пресс-службе.
Кроме того, как отмечается в релизе, ремонтно-восстановительные мощности концерна выросли беспрецедентно. В рамках специальной военной операции специалисты "Алмаз-Антея" получили огромный опыт, благодаря которому постоянно совершенствуется техника и алгоритмы ее работы, расширяются возможности средств противовоздушной обороны, рассказали в пресс-службе.
Денис Мантуров
Мантуров оценил преимущества российского ОПК
10:17
 
ВооруженияБизнесРОССИЯПромышленностьАлмаз-Антей
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала