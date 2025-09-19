https://1prime.ru/20250919/almaz-antey-862489984.html
"Алмаз-Антей" нарастил производство некоторых видов военной техники
"Алмаз-Антей" нарастил производство некоторых видов военной техники - 19.09.2025, ПРАЙМ
"Алмаз-Антей" нарастил производство некоторых видов военной техники
Концерн Воздушно-космической обороны (ВКО) "Алмаз-Антей" нарастил производство некоторых видов техники в четыре раза, выпуск технических средств комплексов... | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T10:30+0300
2025-09-19T10:30+0300
2025-09-19T10:30+0300
вооружения
бизнес
россия
промышленность
алмаз-антей
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860934023_0:36:2688:1548_1920x0_80_0_0_7911040a9f51e382f5cb6040fd30190d.jpg
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Концерн Воздушно-космической обороны (ВКО) "Алмаз-Антей" нарастил производство некоторых видов техники в четыре раза, выпуск технических средств комплексов С-350 и С-400 вырос более чем в два раза за последний год, сообщили в пресс-службе концерна. "Ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей позволил концерну не только досрочно поставить в войска часть техники, но и увеличить объёмы производства ряда изделий в 4 раза, нарастить объемы выпуска других образцов ракетной техники", - говорится в сообщении. "Только в течение последнего года в два с лишним раза выросли объемы производства технических средств зенитных ракетных систем С-350 "Витязь" и С-400 "Триумф", освоен серийный выпуск новых типов ракетного вооружения", - добавили в пресс-службе. Кроме того, как отмечается в релизе, ремонтно-восстановительные мощности концерна выросли беспрецедентно. В рамках специальной военной операции специалисты "Алмаз-Антея" получили огромный опыт, благодаря которому постоянно совершенствуется техника и алгоритмы ее работы, расширяются возможности средств противовоздушной обороны, рассказали в пресс-службе.
https://1prime.ru/20250919/manturov-862489590.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860934023_288:0:2400:1584_1920x0_80_0_0_add3767596eee469be38c8b0c9e52c32.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, промышленность, алмаз-антей
Вооружения, Бизнес, РОССИЯ, Промышленность, Алмаз-Антей
"Алмаз-Антей" нарастил производство некоторых видов военной техники
"Алмаз-Антей" увеличил производство некоторых видов военной техники в 4 раза
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Концерн Воздушно-космической обороны (ВКО) "Алмаз-Антей" нарастил производство некоторых видов техники в четыре раза, выпуск технических средств комплексов С-350 и С-400 вырос более чем в два раза за последний год, сообщили в пресс-службе концерна.
"Ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей позволил концерну не только досрочно поставить в войска часть техники, но и увеличить объёмы производства ряда изделий в 4 раза, нарастить объемы выпуска других образцов ракетной техники", - говорится в сообщении.
"Только в течение последнего года в два с лишним раза выросли объемы производства технических средств зенитных ракетных систем С-350 "Витязь" и С-400 "Триумф", освоен серийный выпуск новых типов ракетного вооружения", - добавили в пресс-службе.
Кроме того, как отмечается в релизе, ремонтно-восстановительные мощности концерна выросли беспрецедентно. В рамках специальной военной операции специалисты "Алмаз-Антея
" получили огромный опыт, благодаря которому постоянно совершенствуется техника и алгоритмы ее работы, расширяются возможности средств противовоздушной обороны, рассказали в пресс-службе.
Мантуров оценил преимущества российского ОПК