"Алмаз-Антей" нарастил производство некоторых видов военной техники

2025-09-19T10:30+0300

вооружения

бизнес

россия

промышленность

алмаз-антей

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Концерн Воздушно-космической обороны (ВКО) "Алмаз-Антей" нарастил производство некоторых видов техники в четыре раза, выпуск технических средств комплексов С-350 и С-400 вырос более чем в два раза за последний год, сообщили в пресс-службе концерна. "Ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей позволил концерну не только досрочно поставить в войска часть техники, но и увеличить объёмы производства ряда изделий в 4 раза, нарастить объемы выпуска других образцов ракетной техники", - говорится в сообщении. "Только в течение последнего года в два с лишним раза выросли объемы производства технических средств зенитных ракетных систем С-350 "Витязь" и С-400 "Триумф", освоен серийный выпуск новых типов ракетного вооружения", - добавили в пресс-службе. Кроме того, как отмечается в релизе, ремонтно-восстановительные мощности концерна выросли беспрецедентно. В рамках специальной военной операции специалисты "Алмаз-Антея" получили огромный опыт, благодаря которому постоянно совершенствуется техника и алгоритмы ее работы, расширяются возможности средств противовоздушной обороны, рассказали в пресс-службе.

