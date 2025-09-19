https://1prime.ru/20250919/atr--862481533.html

Фондовые индексы АТР снижаются после заседания ЦБ Японии

Фондовые индексы АТР снижаются после заседания ЦБ Японии - 19.09.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР снижаются после заседания ЦБ Японии

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром преимущественно снижаются, при этом инвесторы анализируют макростатистику Японии | 19.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-19T08:09+0300

2025-09-19T08:09+0300

2025-09-19T08:09+0300

экономика

рынок

торги

индексы

япония

азиатско-тихоокеанский регион

shenzhen composite

hang seng index

kospi

https://cdnn.1prime.ru/img/82835/90/828359076_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_be2605b64ba3d13a011250b617e78630.jpg

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром преимущественно снижаются, при этом инвесторы анализируют макростатистику Японии и оценивают итоги сентябрьского заседания японского центрального банка, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.57 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,03%, до 3 830,65 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - слабо опускается, до 2 480,09 пункта, гонконгский Hang Seng Index растёт на 0,13%, до 26 579 пунктов. Южнокорейский KOSPI снижается на 0,65% - до 3 438,83 пункта, австралийский S&P/ASX 200 поднимается на 0,68%, до 8 804,5 пункта. Японский Nikkei 225 в то же время опускается на 0,51%, до 45 073 пунктов, при этом индекс второй день подряд обновляет рекорды, а в ходе торгов пятницы он достигал нового самого высокого уровня в 45 884 пункта. Инвесторы оценивают данные экономики Японии. Так, годовая инфляция в стране по итогам августа замедлилась до нового минимума с ноября - 2,7% с 3,1% месяцем ранее. Базовые потребительские цены в Японии, в расчет которых не входит стоимость скоропортящихся продуктов питания, выросли в годовом выражении на 2,7% после роста на 3,1% в июле, как и прогнозировали аналитики. В это же день стали известны итоги заседания центробанка Японии, согласно которым регулятор принял решение сохранить учетную ставку на уровне около 0,5%, что и ожидалось аналитиками.

https://1prime.ru/20250918/zakharova-862446733.html

япония

азиатско-тихоокеанский регион

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, индексы, япония, азиатско-тихоокеанский регион, shenzhen composite, hang seng index, kospi