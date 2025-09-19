Фондовые индексы АТР снижаются после заседания ЦБ Японии
Биржи АТР преимущественно снижаются на макростатистике Японии
© AFP / Johannes EiseleЗдание Шанхайской фондовой биржи
Здание Шанхайской фондовой биржи. Архивное фото
© AFP / Johannes Eisele
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром преимущественно снижаются, при этом инвесторы анализируют макростатистику Японии и оценивают итоги сентябрьского заседания японского центрального банка, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.57 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,03%, до 3 830,65 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - слабо опускается, до 2 480,09 пункта, гонконгский Hang Seng Index растёт на 0,13%, до 26 579 пунктов. Южнокорейский KOSPI снижается на 0,65% - до 3 438,83 пункта, австралийский S&P/ASX 200 поднимается на 0,68%, до 8 804,5 пункта.
Японский Nikkei 225 в то же время опускается на 0,51%, до 45 073 пунктов, при этом индекс второй день подряд обновляет рекорды, а в ходе торгов пятницы он достигал нового самого высокого уровня в 45 884 пункта.
Инвесторы оценивают данные экономики Японии. Так, годовая инфляция в стране по итогам августа замедлилась до нового минимума с ноября - 2,7% с 3,1% месяцем ранее. Базовые потребительские цены в Японии, в расчет которых не входит стоимость скоропортящихся продуктов питания, выросли в годовом выражении на 2,7% после роста на 3,1% в июле, как и прогнозировали аналитики.
В это же день стали известны итоги заседания центробанка Японии, согласно которым регулятор принял решение сохранить учетную ставку на уровне около 0,5%, что и ожидалось аналитиками.