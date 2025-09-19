https://1prime.ru/20250919/atr--862501774.html
Фондовые индексы АТР в пятницу в основном снизились
Фондовые индексы АТР в пятницу в основном снизились - 19.09.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР в пятницу в основном снизились
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно снизились, при этом японский и корейский индексы обновляли... | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19
2025-09-19T12:26+0300
2025-09-19T12:26+0300
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно снизились, при этом японский и корейский индексы обновляли исторические рекорды в течение сессии, хотя по её итогам и сократились, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,3%, до 3 820,09 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 0,31%, до 2 472,63 пункта, гонконгский Hang Seng Index - практически не изменился к прошлому закрытию, составив 26 545,1 пункта; австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,32%, до 8 773,5 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 0,46%, до 3 445,24 пункта, японский Nikkei 225 - уменьшился на 0,57%, до 45 045,81 пункта. При этом в ходе торгов южнокорейский KOSPI и японский Nikkei 225 вновь обновили исторические рекорды. Рынки обратили внимание на решение центробанка Японии сохранить учетную ставку на уровне около 0,5%. При этом решение было принято не единогласно, а большинством в семь голосов к двум. "Несогласные - это явный сигнал того, что Банк Японии повысит ставку, как только политическая неопределенность будет устранена", - сказал агентству Блумберг стратег National Australia Bank Родриго Катрил (Rodrigo Catril). Инвесторы также оценили статистику инфляции в Японии. Индекс потребительских цен в стране по итогам августа вырос на 2,7% в годовом выражении после увеличения на 3,1% месяцем ранее. Значение стало новым минимумом с ноября прошлого года, тогда годовая инфляция составляла 2,9%. А за август инфляция составила 0,2%, как и месяцем ранее. Участники торгов в то же время ожидают переговоров глав Китая и США. Днем ранее агентство Блумберг сообщило, что на пятницу запланирован телефонный разговор американского президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно снизились, при этом японский и корейский индексы обновляли исторические рекорды в течение сессии, хотя по её итогам и сократились, свидетельствуют данные торгов.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,3%, до 3 820,09 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 0,31%, до 2 472,63 пункта, гонконгский Hang Seng Index - практически не изменился к прошлому закрытию, составив 26 545,1 пункта; австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,32%, до 8 773,5 пункта.
Южнокорейский KOSPI сократился на 0,46%, до 3 445,24 пункта, японский Nikkei 225 - уменьшился на 0,57%, до 45 045,81 пункта. При этом в ходе торгов южнокорейский KOSPI и японский Nikkei 225 вновь обновили исторические рекорды.
Рынки обратили внимание на решение центробанка Японии сохранить учетную ставку на уровне около 0,5%. При этом решение было принято не единогласно, а большинством в семь голосов к двум.
"Несогласные - это явный сигнал того, что Банк Японии повысит ставку, как только политическая неопределенность будет устранена", - сказал агентству Блумберг стратег National Australia Bank Родриго Катрил (Rodrigo Catril).
Инвесторы также оценили статистику инфляции в Японии. Индекс потребительских цен в стране по итогам августа вырос на 2,7% в годовом выражении после увеличения на 3,1% месяцем ранее. Значение стало новым минимумом с ноября прошлого года, тогда годовая инфляция составляла 2,9%. А за август инфляция составила 0,2%, как и месяцем ранее.
Участники торгов в то же время ожидают переговоров глав Китая и США. Днем ранее агентство Блумберг сообщило, что на пятницу запланирован телефонный разговор американского президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.
