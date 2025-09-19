Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Банк Японии сохранит учетную ставку на уровне 0,5% - 19.09.2025
Банк Японии сохранит учетную ставку на уровне 0,5%
Банк Японии сохранит учетную ставку на уровне 0,5% - 19.09.2025, ПРАЙМ
Банк Японии сохранит учетную ставку на уровне 0,5%
Банк Японии (центробанк страны) принял решение сохранить учетную ставку на уровне около 0,5% по итогам сентябрьского заседания, следует из заявления регулятора.
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Банк Японии (центробанк страны) принял решение сохранить учетную ставку на уровне около 0,5% по итогам сентябрьского заседания, следует из заявления регулятора. Решение регулятора совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. "На состоявшемся сегодня заседании по кредитно-денежной политике правление Банка Японии большинством в семь голосов против двух приняло решение установить следующее направление для операций на денежном рынке на период до следующего заседания: Банк будет способствовать тому, чтобы процентная ставка оставалась на уровне около 0,5%", - говорится в релизе. Кроме того японский центробанк принял единогласное решение продать бумаги биржевых инвестиционных фондов (ETF) и активы инвестиционных трастов недвижимости (J-REIT) в соответствии с основополагающими принципами их реализации. Банк Японии будет продавать ETF на рынке около 330 миллиардов иен в год, J-REIT на рынке - около 5 миллиардов иен в год, исходя из цен, сформировавшихся на валютном рынке. Ранее, на заседании в марте прошлого года, регулятор заявил о прекращении выкупа бумаг биржевых инвестиционных фондов (ETF) и активов инвестиционных трастов недвижимости (J-REIT). В феврале 2007 года японский ЦБ повысил учетную ставку до 0,5%, а затем, начиная с октября 2008 года, стал понижать ее. При этом в январе 2016 года регулятор ввел отрицательную учетную ставку - на уровне минус 0,1%. В 2024 году Банк Японии повышал ставку дважды: в марте - до 0-0,1%, в июле - до 0,25%. В текущем году на заседании в январе регулятор повысил ставку до 0,5%.
банки, финансы, япония, банк японии
Банки, Финансы, Экономика, ЯПОНИЯ, Банк Японии
07:54 19.09.2025
 
Банк Японии сохранит учетную ставку на уровне 0,5%

Банк Японии сохранил учетную ставку на уровне 0,5%

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Банк Японии (центробанк страны) принял решение сохранить учетную ставку на уровне около 0,5% по итогам сентябрьского заседания, следует из заявления регулятора.
Решение регулятора совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
"На состоявшемся сегодня заседании по кредитно-денежной политике правление Банка Японии большинством в семь голосов против двух приняло решение установить следующее направление для операций на денежном рынке на период до следующего заседания: Банк будет способствовать тому, чтобы процентная ставка оставалась на уровне около 0,5%", - говорится в релизе.
Кроме того японский центробанк принял единогласное решение продать бумаги биржевых инвестиционных фондов (ETF) и активы инвестиционных трастов недвижимости (J-REIT) в соответствии с основополагающими принципами их реализации. Банк Японии будет продавать ETF на рынке около 330 миллиардов иен в год, J-REIT на рынке - около 5 миллиардов иен в год, исходя из цен, сформировавшихся на валютном рынке.
Ранее, на заседании в марте прошлого года, регулятор заявил о прекращении выкупа бумаг биржевых инвестиционных фондов (ETF) и активов инвестиционных трастов недвижимости (J-REIT).
В феврале 2007 года японский ЦБ повысил учетную ставку до 0,5%, а затем, начиная с октября 2008 года, стал понижать ее. При этом в январе 2016 года регулятор ввел отрицательную учетную ставку - на уровне минус 0,1%. В 2024 году Банк Японии повышал ставку дважды: в марте - до 0-0,1%, в июле - до 0,25%. В текущем году на заседании в январе регулятор повысил ставку до 0,5%.
 
Заголовок открываемого материала