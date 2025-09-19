Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МИД Белоруссии вызвал временного поверенного Польши - 19.09.2025
МИД Белоруссии вызвал временного поверенного Польши
Временный поверенный в делах Польши вызван в МИД Белоруссии для обстоятельного разговора об отношениях двух стран, сообщает пресс-служба белорусского МИД. | 19.09.2025
МИНСК, 19 сен – ПРАЙМ. Временный поверенный в делах Польши вызван в МИД Белоруссии для обстоятельного разговора об отношениях двух стран, сообщает пресс-служба белорусского МИД."Сегодня был вызван в МИД временный поверенный в делах Республики Польша в Республике Беларусь Войцех Филимонович, с которым состоялся обстоятельный разговор на тему текущего состояния белорусско-польских отношений. Подробности данного разговора сообщим позднее", - говорится в сообщении.Поясняется, что вызов в МИД произошел на фоне недавнего решения властей Польши по надуманным причинам предложить одному белорусскому дипломату покинуть территорию страны.Ранее польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что белорусский дипломат будет выслан из Польши за "поддержку" деятельности белорусских спецслужб. Белоруссия осудила решение Варшавы выслать белорусского дипломата, заявив, что это не останется без ответа.
10:42 19.09.2025 (обновлено: 10:54 19.09.2025)
 
МИД Белоруссии вызвал временного поверенного Польши

Временного поверенного в делах Польши вызвали в МИД Белоруссии

МИНСК, 19 сен – ПРАЙМ. Временный поверенный в делах Польши вызван в МИД Белоруссии для обстоятельного разговора об отношениях двух стран, сообщает пресс-служба белорусского МИД.
"Сегодня был вызван в МИД временный поверенный в делах Республики Польша в Республике Беларусь Войцех Филимонович, с которым состоялся обстоятельный разговор на тему текущего состояния белорусско-польских отношений. Подробности данного разговора сообщим позднее", - говорится в сообщении.
Поясняется, что вызов в МИД произошел на фоне недавнего решения властей Польши по надуманным причинам предложить одному белорусскому дипломату покинуть территорию страны.
Ранее польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что белорусский дипломат будет выслан из Польши за "поддержку" деятельности белорусских спецслужб. Белоруссия осудила решение Варшавы выслать белорусского дипломата, заявив, что это не останется без ответа.
Государственные флаги России и Белоруссии на здании минской филармонии. - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2025
Лукашенко назвал условие для эффективного развития России и Белоруссии
15 сентября, 10:19
 
ПолитикаМировая экономикаРОССИЯПОЛЬШАМИД
 
 
