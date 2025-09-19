https://1prime.ru/20250919/belorussiya-862490887.html
МИД Белоруссии вызвал временного поверенного Польши
МИД Белоруссии вызвал временного поверенного Польши - 19.09.2025, ПРАЙМ
МИД Белоруссии вызвал временного поверенного Польши
Временный поверенный в делах Польши вызван в МИД Белоруссии для обстоятельного разговора об отношениях двух стран, сообщает пресс-служба белорусского МИД. | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T10:42+0300
2025-09-19T10:42+0300
2025-09-19T10:54+0300
политика
мировая экономика
россия
польша
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/27/841002748_0:0:3026:1702_1920x0_80_0_0_dc724f82d04d35396a9e06e3bf998ec4.jpg
МИНСК, 19 сен – ПРАЙМ. Временный поверенный в делах Польши вызван в МИД Белоруссии для обстоятельного разговора об отношениях двух стран, сообщает пресс-служба белорусского МИД."Сегодня был вызван в МИД временный поверенный в делах Республики Польша в Республике Беларусь Войцех Филимонович, с которым состоялся обстоятельный разговор на тему текущего состояния белорусско-польских отношений. Подробности данного разговора сообщим позднее", - говорится в сообщении.Поясняется, что вызов в МИД произошел на фоне недавнего решения властей Польши по надуманным причинам предложить одному белорусскому дипломату покинуть территорию страны.Ранее польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что белорусский дипломат будет выслан из Польши за "поддержку" деятельности белорусских спецслужб. Белоруссия осудила решение Варшавы выслать белорусского дипломата, заявив, что это не останется без ответа.
https://1prime.ru/20250915/lukashenko-862291500.html
польша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/27/841002748_297:0:3026:2047_1920x0_80_0_0_732504d0ffe31e4974c430d7f53d301f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, россия, польша, мид
Политика, Мировая экономика, РОССИЯ, ПОЛЬША, МИД
МИД Белоруссии вызвал временного поверенного Польши
Временного поверенного в делах Польши вызвали в МИД Белоруссии