Глава Минвостокразвития рассказал о производстве в Арктической зоне
Глава Минвостокразвития рассказал о производстве в Арктической зоне
2025-09-19T13:30+0300
экономика
россия
бизнес
арктика
москва
алексей чекунков
минвостокразвития
оон
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Предприятия Арктической зоны Российской Федерации производят около 6% валового внутреннего продукта и около 10% общего объема экспорта России, в дальнейшем доля производства там будет расти, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. В пятницу в национальном центре "Россия" в Москве состоялась презентация "Арктического досье" - национального доклада России в рамках Десятилетия ООН по восстановлению экосистем (2021–2030 годы). Выступая на мероприятии, министр напомнил, что с помощью льгот преференциального режима в Арктике уже стартовало более одной тысячи новых инвестиционных проектов с общим объёмом инвестиций более 2,5 триллиона рублей. "Сегодня АЗРФ производит около 6% валового внутреннего продукта и около 10% российского экспорта. Но по ряду позиций, таких как газ, редкоземельные ценные металлы, удобрения, Арктическая зона играет особую роль, и в будущем роль и доля производства Арктики будет только возрастать", - сказал Чекунков, добавив, что любое развитие городов и бизнеса в Арктике обязано быть сбалансировано с экологическим благополучием.
арктика
москва
