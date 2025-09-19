Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава Минвостокразвития рассказал о производстве в Арктической зоне - 19.09.2025
Глава Минвостокразвития рассказал о производстве в Арктической зоне
Глава Минвостокразвития рассказал о производстве в Арктической зоне - 19.09.2025, ПРАЙМ
Глава Минвостокразвития рассказал о производстве в Арктической зоне
Предприятия Арктической зоны Российской Федерации производят около 6% валового внутреннего продукта и около 10% общего объема экспорта России, в дальнейшем доля | 19.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Предприятия Арктической зоны Российской Федерации производят около 6% валового внутреннего продукта и около 10% общего объема экспорта России, в дальнейшем доля производства там будет расти, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. В пятницу в национальном центре "Россия" в Москве состоялась презентация "Арктического досье" - национального доклада России в рамках Десятилетия ООН по восстановлению экосистем (2021–2030 годы). Выступая на мероприятии, министр напомнил, что с помощью льгот преференциального режима в Арктике уже стартовало более одной тысячи новых инвестиционных проектов с общим объёмом инвестиций более 2,5 триллиона рублей. "Сегодня АЗРФ производит около 6% валового внутреннего продукта и около 10% российского экспорта. Но по ряду позиций, таких как газ, редкоземельные ценные металлы, удобрения, Арктическая зона играет особую роль, и в будущем роль и доля производства Арктики будет только возрастать", - сказал Чекунков, добавив, что любое развитие городов и бизнеса в Арктике обязано быть сбалансировано с экологическим благополучием.
россия, бизнес, арктика, москва, алексей чекунков, минвостокразвития, оон
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, АРКТИКА, МОСКВА, Алексей Чекунков, Минвостокразвития, ООН
13:30 19.09.2025
 
Глава Минвостокразвития рассказал о производстве в Арктической зоне

Чекунков: в Арктической зоне производится около 6% ВВП и 10% экспорта России

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Предприятия Арктической зоны Российской Федерации производят около 6% валового внутреннего продукта и около 10% общего объема экспорта России, в дальнейшем доля производства там будет расти, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
В пятницу в национальном центре "Россия" в Москве состоялась презентация "Арктического досье" - национального доклада России в рамках Десятилетия ООН по восстановлению экосистем (2021–2030 годы). Выступая на мероприятии, министр напомнил, что с помощью льгот преференциального режима в Арктике уже стартовало более одной тысячи новых инвестиционных проектов с общим объёмом инвестиций более 2,5 триллиона рублей.
"Сегодня АЗРФ производит около 6% валового внутреннего продукта и около 10% российского экспорта. Но по ряду позиций, таких как газ, редкоземельные ценные металлы, удобрения, Арктическая зона играет особую роль, и в будущем роль и доля производства Арктики будет только возрастать", - сказал Чекунков, добавив, что любое развитие городов и бизнеса в Арктике обязано быть сбалансировано с экологическим благополучием.
Китай готов сотрудничать с Россией в Арктике, заявили в МИД
11:17
 
