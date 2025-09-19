https://1prime.ru/20250919/chemezov-862506946.html
Глава "Ростеха" оценил производство оружия для ВС России
Глава "Ростеха" оценил производство оружия для ВС России - 19.09.2025, ПРАЙМ
Глава "Ростеха" оценил производство оружия для ВС России
19.09.2025
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Предприятия "Ростеха" создают для российской армии самое современное вооружение, вносят свой вклад в защиту Родины и поддержание ее суверенитета, заявил генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов. "Благодаря труду и профессионализму оружейников Россия является сильной и независимой державой. Предприятия "Ростеха" не остаются в стороне, создают для нашей армии самое современное вооружение, вносят свой вклад в защиту нашей Родины и поддержание ее суверенитета", – отметил Чемезов в поздравлении работникам оружейной отрасли РФ по случаю отмечаемого в пятницу Дня оружейника. Текст поздравления опубликован в официальном Telegram-канале "Ростеха". В "Ростехе" сосредоточены ведущие предприятия оружейной отрасли России – "Высокоточные комплексы", "Калашников", "Уралвагонзавод", ОАК, "Вертолеты России" и многие другие. Они создают стрелковое и артиллерийское оружие, бронетехнику и авиационные комплексы, боеприпасы и беспилотные системы, обеспечивающие безопасность России.
Глава "Ростеха" оценил производство оружия для ВС России
Чемезов: предприятия "Ростеха" создают для армии самое современное оружие