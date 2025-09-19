https://1prime.ru/20250919/defitsit--862505176.html

Счетная палата оценила дефицит бюджета России за первое полугодие 2025 года

Счетная палата оценила дефицит бюджета России за первое полугодие 2025 года - 19.09.2025, ПРАЙМ

Счетная палата оценила дефицит бюджета России за первое полугодие 2025 года

Дефицит федерального бюджета РФ за январь-июнь 2025 года составил 4,751 триллиона рублей или 2,1% ВВП при утвержденном дефиците 3,8 триллиона рублей (1,7% ВВП)... | 19.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-19T13:21+0300

2025-09-19T13:21+0300

2025-09-19T13:21+0300

экономика

финансы

россия

рф

сша

счетная палата

минфин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/13/862505023_21:0:1980:1102_1920x0_80_0_0_f9568c46825ed520d0c1498b6f7be09e.jpg

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Дефицит федерального бюджета РФ за январь-июнь 2025 года составил 4,751 триллиона рублей или 2,1% ВВП при утвержденном дефиците 3,8 триллиона рублей (1,7% ВВП) на конец 2025 года, говорится в оперативном докладе Счетной палаты РФ о ходе исполнения федерального бюджета и бюджета внебюджетных фондов за январь-июнь 2025 года. "Федеральный бюджет исполнен с дефицитом в объеме (-) 4 751,0 млрд рублей, или 2,1% прогнозируемого объема ВВП, при утвержденном дефиците (с изменениями) (-) 3 792,4 млрд рублей (1,7% ВВП)", - говорится в записке. Как уточняется, источники внутреннего финансирования составили 4,815 триллиона рублей, из них: сальдо внутренних заимствований составило 1,756 триллиона рублей, в том числе объем привлечения по внутренним госзаимствованиям в размере 2,207 триллиона рублей, объем погашения – 450,6 миллиарда рублей. Другие источники внутреннего финансирования составили 1,116 триллиона рублей, а источники внешнего финансирования – (-) 64,5 миллиарда рублей, отмечается в записке ведомства. Общий объем доходов федерального бюджета составил 16,53 триллиона рублей, или 42,9% прогнозируемого общего объема доходов, отмечает Счетная палата. Из них нефтегазовые доходы составили 4,33 триллиона рублей (52,1%), в результате роста цены на нефть, используемой для расчета, при одновременном снижении курса доллара США по отношению к рублю, относительно параметров, учтенных при формировании прогноза доходов, говорится в записке. "При этом сформированы дополнительные нефтегазовые доходы в объеме 247,9 млрд рублей (сальдо), в том числе дополнительные нефтегазовые доходы (в январе – апреле) составили 303,6 млрд рублей и недополученные нефтегазовые доходы (в мае – июне) – 55,7 млрд рублей", - отмечается там. Ненефтегазовые доходы составили 12,194 триллиона рублей (40,4%), указывает Счетная палата. "Кассовое исполнение расходов составило 21 278,4 млрд рублей, или 49,6% показателя сводной росписи с изменениями, что на 2,2 процентного пункта выше аналогичного периода предыдущего года (47,4 %)", - говорится в записке. "Общий объем доходов федерального бюджета в первом полугодии 2025 года составил 17,6 трлн рублей (45,7% прогноза), из них нефтегазовые доходы – 4,7 трлн рублей (56,9%), ненефтегазовые доходы – 12,9 трлн рублей (42,6%). По сравнению с январем-июнем 2024 года объем доходов федерального бюджета увеличился на 496,9 млрд рублей (на 2,9%): нефтегазовые доходы снизились на 962,9 млрд рублей (на 16,9%), ненефтегазовые доходы увеличились на 1459,8 млрд рублей (на 12,8%)", - говорится в комментарии Минфина РФ, который прилагался в материалах Счетной палаты. В Минфине указали, что данные по объему доходов представлены с учетом поступивших на ЕНС платежей, отнесенных к соответствующим доходам федерального бюджета на 1 июля 2025 года.

https://1prime.ru/20250919/siluanov-862483307.html

рф

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, рф, сша, счетная палата, минфин