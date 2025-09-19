Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Дикси" начал внедрение системы прогнозирования спроса на товары - 19.09.2025
"Дикси" начал внедрение системы прогнозирования спроса на товары
"Дикси" начал внедрение системы прогнозирования спроса на товары - 19.09.2025, ПРАЙМ
"Дикси" начал внедрение системы прогнозирования спроса на товары
Российский ритейлер "Дикси", входящий в группу компаний "Магнит", начал внедрение новой системы прогнозирования спроса и пополнения запасов от российских... | 19.09.2025, ПРАЙМ
экономика
технологии
бизнес
москва
московская область
магнит
дикси
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Российский ритейлер "Дикси", входящий в группу компаний "Магнит", начал внедрение новой системы прогнозирования спроса и пополнения запасов от российских разработчиков на собственной сети, говорится в сообщении пресс-службы "Магнита". "Розничная сеть "Дикси" (входит в группу компаний "Магнит") начала внедрение платформы F&amp;R (Forecasting &amp; Replenishment) от компании Rubbles", - говорится в сообщении. "Внедряемое F&amp;R решение охватывает все этапы товародвижения – от прогнозирования спроса покупателей и обеспечения магазинов необходимыми объемами товаров до планирования заказов поставщикам. Алгоритмы машинного обучения анализируют большие массивы данных: исторические продажи, актуальные рыночные тренды, погодные условия, локальные события и поведенческие паттерны покупателей в каждом конкретном магазине сети", - добавляет ритейлер. В компании отметили, что система позволяет не только улучшить качество прогнозирования спроса и оптимизировать пополнение запасов на всей цепочке поставок, но и перестроить бизнес-процессы логистики и быстро адаптироваться под меняющиеся внешние условия. Там также добавили, что проект реализуется поэтапно. Так, с 8 сентября запущено MVP (минимально жизнеспособный продукт - ред.) решение прогнозирования спроса в 20 магазинах в Москве и Московской области. "До конца 2025 года планируется масштабировать MVP на всю сеть. Полное функциональное и географическое масштабирование целевого решения запланировано на 2026 год", - уточняется в сообщении. Ритейлер "Дикси" входит в группу компаний "Магнит" с 2021 года.
1920
1920
true
технологии, бизнес, москва, московская область, магнит, дикси
Экономика, Технологии, Бизнес, МОСКВА, Московская область, Магнит, Дикси
12:14 19.09.2025
 
"Дикси" начал внедрение системы прогнозирования спроса на товары

Сеть «Дикси» начала внедрение системы прогнозирования спроса и пополнения запасов

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Российский ритейлер "Дикси", входящий в группу компаний "Магнит", начал внедрение новой системы прогнозирования спроса и пополнения запасов от российских разработчиков на собственной сети, говорится в сообщении пресс-службы "Магнита".
"Розничная сеть "Дикси" (входит в группу компаний "Магнит") начала внедрение платформы F&R (Forecasting & Replenishment) от компании Rubbles", - говорится в сообщении.
"Внедряемое F&R решение охватывает все этапы товародвижения – от прогнозирования спроса покупателей и обеспечения магазинов необходимыми объемами товаров до планирования заказов поставщикам. Алгоритмы машинного обучения анализируют большие массивы данных: исторические продажи, актуальные рыночные тренды, погодные условия, локальные события и поведенческие паттерны покупателей в каждом конкретном магазине сети", - добавляет ритейлер.
В компании отметили, что система позволяет не только улучшить качество прогнозирования спроса и оптимизировать пополнение запасов на всей цепочке поставок, но и перестроить бизнес-процессы логистики и быстро адаптироваться под меняющиеся внешние условия.
Там также добавили, что проект реализуется поэтапно. Так, с 8 сентября запущено MVP (минимально жизнеспособный продукт - ред.) решение прогнозирования спроса в 20 магазинах в Москве и Московской области. "До конца 2025 года планируется масштабировать MVP на всю сеть. Полное функциональное и географическое масштабирование целевого решения запланировано на 2026 год", - уточняется в сообщении.
Ритейлер "Дикси" входит в группу компаний "Магнит" с 2021 года.
 
