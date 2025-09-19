https://1prime.ru/20250919/diksi-862500231.html
"Дикси" начал внедрение системы прогнозирования спроса на товары
19.09.2025
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Российский ритейлер "Дикси", входящий в группу компаний "Магнит", начал внедрение новой системы прогнозирования спроса и пополнения запасов от российских разработчиков на собственной сети, говорится в сообщении пресс-службы "Магнита". "Розничная сеть "Дикси" (входит в группу компаний "Магнит") начала внедрение платформы F&R (Forecasting & Replenishment) от компании Rubbles", - говорится в сообщении. "Внедряемое F&R решение охватывает все этапы товародвижения – от прогнозирования спроса покупателей и обеспечения магазинов необходимыми объемами товаров до планирования заказов поставщикам. Алгоритмы машинного обучения анализируют большие массивы данных: исторические продажи, актуальные рыночные тренды, погодные условия, локальные события и поведенческие паттерны покупателей в каждом конкретном магазине сети", - добавляет ритейлер. В компании отметили, что система позволяет не только улучшить качество прогнозирования спроса и оптимизировать пополнение запасов на всей цепочке поставок, но и перестроить бизнес-процессы логистики и быстро адаптироваться под меняющиеся внешние условия. Там также добавили, что проект реализуется поэтапно. Так, с 8 сентября запущено MVP (минимально жизнеспособный продукт - ред.) решение прогнозирования спроса в 20 магазинах в Москве и Московской области. "До конца 2025 года планируется масштабировать MVP на всю сеть. Полное функциональное и географическое масштабирование целевого решения запланировано на 2026 год", - уточняется в сообщении. Ритейлер "Дикси" входит в группу компаний "Магнит" с 2021 года.
