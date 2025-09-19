https://1prime.ru/20250919/diksi-862500231.html

"Дикси" начал внедрение системы прогнозирования спроса на товары

"Дикси" начал внедрение системы прогнозирования спроса на товары - 19.09.2025, ПРАЙМ

"Дикси" начал внедрение системы прогнозирования спроса на товары

Российский ритейлер "Дикси", входящий в группу компаний "Магнит", начал внедрение новой системы прогнозирования спроса и пополнения запасов от российских... | 19.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-19T12:14+0300

2025-09-19T12:14+0300

2025-09-19T12:14+0300

экономика

технологии

бизнес

москва

московская область

магнит

дикси

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/13/862499801_0:0:2991:1683_1920x0_80_0_0_318e193a6c703264596fe6288669aae9.jpg

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Российский ритейлер "Дикси", входящий в группу компаний "Магнит", начал внедрение новой системы прогнозирования спроса и пополнения запасов от российских разработчиков на собственной сети, говорится в сообщении пресс-службы "Магнита". "Розничная сеть "Дикси" (входит в группу компаний "Магнит") начала внедрение платформы F&R (Forecasting & Replenishment) от компании Rubbles", - говорится в сообщении. "Внедряемое F&R решение охватывает все этапы товародвижения – от прогнозирования спроса покупателей и обеспечения магазинов необходимыми объемами товаров до планирования заказов поставщикам. Алгоритмы машинного обучения анализируют большие массивы данных: исторические продажи, актуальные рыночные тренды, погодные условия, локальные события и поведенческие паттерны покупателей в каждом конкретном магазине сети", - добавляет ритейлер. В компании отметили, что система позволяет не только улучшить качество прогнозирования спроса и оптимизировать пополнение запасов на всей цепочке поставок, но и перестроить бизнес-процессы логистики и быстро адаптироваться под меняющиеся внешние условия. Там также добавили, что проект реализуется поэтапно. Так, с 8 сентября запущено MVP (минимально жизнеспособный продукт - ред.) решение прогнозирования спроса в 20 магазинах в Москве и Московской области. "До конца 2025 года планируется масштабировать MVP на всю сеть. Полное функциональное и географическое масштабирование целевого решения запланировано на 2026 год", - уточняется в сообщении. Ритейлер "Дикси" входит в группу компаний "Магнит" с 2021 года.

москва

московская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, москва, московская область, магнит, дикси