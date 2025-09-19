Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Новосибирске задержали подозреваемую в дропперстве - 19.09.2025
https://1prime.ru/20250919/dropper-862492549.html
В Новосибирске задержали подозреваемую в дропперстве
В Новосибирске задержали подозреваемую в дропперстве
В Новосибирске задержали подозреваемую в дропперстве
Полицейские в Новосибирске задержали 18-летнюю девушку, подозреваемую в неправомерных операциях с использованием электронных средств платежей, сообщило ГУМВД РФ | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T10:44+0300
2025-09-19T10:44+0300
происшествия
финансы
общество
рф
новосибирск
мвд
сбербанк
НОВОСИБИРСК, 19 сен – ПРАЙМ. Полицейские в Новосибирске задержали 18-летнюю девушку, подозреваемую в неправомерных операциях с использованием электронных средств платежей, сообщило ГУМВД РФ по региону. "Установлено, что в августе текущего года девушка открыла на свое имя четыре банковские карты в разных кредитных учреждениях и передала их третьим лицам. Впоследствии она участвовала в проведении незаконных операций с использованием этих карт", - говорится в сообщении. В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. На опубликованном полицией видеоролике девушка признается, что познакомилась с молодым человеком, который, узнав о ее проблемах с деньгами, предложил "подзаработать". "В дальнейшем он мне сказал, что нужно оформить некоторые карты. В жизни с ним познакомились, все это обсудили, и я пошла в банк оформлять карты. В дальнейшем на карте встал "блок" на Сбербанке и меня попросили снять 500 тысяч", - рассказала подозреваемая, признавшись, что денег она за это так и не получила. "Сотрудники полиции проводят необходимые оперативные мероприятия и следственные действия, направленные на установление иных эпизодов преступной деятельности", - добавили в главке МВД.
рф
новосибирск
финансы, общество, рф, новосибирск, мвд, сбербанк
Происшествия, Финансы, Общество, РФ, НОВОСИБИРСК, МВД, Сбербанк
10:44 19.09.2025
 
В Новосибирске задержали подозреваемую в дропперстве

В Новосибирске задержали девушку, подозреваемую в незаконных операциях с картами

НОВОСИБИРСК, 19 сен – ПРАЙМ. Полицейские в Новосибирске задержали 18-летнюю девушку, подозреваемую в неправомерных операциях с использованием электронных средств платежей, сообщило ГУМВД РФ по региону.
"Установлено, что в августе текущего года девушка открыла на свое имя четыре банковские карты в разных кредитных учреждениях и передала их третьим лицам. Впоследствии она участвовала в проведении незаконных операций с использованием этих карт", - говорится в сообщении.
В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
На опубликованном полицией видеоролике девушка признается, что познакомилась с молодым человеком, который, узнав о ее проблемах с деньгами, предложил "подзаработать".
"В дальнейшем он мне сказал, что нужно оформить некоторые карты. В жизни с ним познакомились, все это обсудили, и я пошла в банк оформлять карты. В дальнейшем на карте встал "блок" на Сбербанке и меня попросили снять 500 тысяч", - рассказала подозреваемая, признавшись, что денег она за это так и не получила.
"Сотрудники полиции проводят необходимые оперативные мероприятия и следственные действия, направленные на установление иных эпизодов преступной деятельности", - добавили в главке МВД.
Вступил в силу федеральный закон об уголовной ответственности для дропперов
5 июля, 00:24
 
Происшествия Финансы Общество РФ НОВОСИБИРСК МВД Сбербанк
 
 
