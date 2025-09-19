Движение сатанистов* внесли в перечень террористов и экстремистов

https://1prime.ru/20250919/dvizhenie--862516120.html

Запрещенное в РФ "Международное движение сатанистов"* включено в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, сообщается на сайте ведомства. | 19.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-19T16:07+0300

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Запрещенное в РФ "Международное движение сатанистов"* включено в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, сообщается на сайте ведомства. В июле Верховный суд России признал "Международное движение сатанизма"* экстремистским и запретил его. Как подчеркивали в Генпрокуратуре, движение основано на экстремистской идеологии, ненависти и вражде к традиционным религиозным конфессиям, а его участники наряду с ритуальными убийствами совершают преступления против несовершеннолетних. "Национальная часть. Организации: 1. Международное движение сатанизма* (Международное движение сатанистов*)", - говорится в перечне.* Движение внесено в перечень террористов и экстремистов

