ЕК внесла предложения по 19-му пакету санкций ЕС - 19.09.2025, ПРАЙМ
ЕК внесла предложения по 19-му пакету санкций ЕС
Еврокомиссия внесла предложения по 19-му пакету санкций ЕС против РФ, сообщила представитель ЕК Паула Пиньо. | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T13:15+0300
2025-09-19T13:23+0300
экономика
рф
ек
ес
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Еврокомиссия внесла предложения по 19-му пакету санкций ЕС против РФ, сообщила представитель ЕК Паула Пиньо."Мы можем подтвердить, что комиссия приняла новый пакет санкций против России, 19-й пакет", - сказала она на брифинге в Брюсселе.Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
рф
рф, ек, ес
Экономика, РФ, ЕК, ЕС
13:15 19.09.2025 (обновлено: 13:23 19.09.2025)
 
ЕК внесла предложения по 19-му пакету санкций ЕС

Еврокомиссия внесла предложения по 19-му пакету санкций ЕС против России

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
Еврокомиссия. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Еврокомиссия внесла предложения по 19-му пакету санкций ЕС против РФ, сообщила представитель ЕК Паула Пиньо.
"Мы можем подтвердить, что комиссия приняла новый пакет санкций против России, 19-й пакет", - сказала она на брифинге в Брюсселе.
Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
