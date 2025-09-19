https://1prime.ru/20250919/ek--862504833.html
ЕК внесла предложения по 19-му пакету санкций ЕС
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Еврокомиссия внесла предложения по 19-му пакету санкций ЕС против РФ, сообщила представитель ЕК Паула Пиньо."Мы можем подтвердить, что комиссия приняла новый пакет санкций против России, 19-й пакет", - сказала она на брифинге в Брюсселе.Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
