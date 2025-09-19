ЕК предложила использовать российские активы для кредитов Украине

https://1prime.ru/20250919/ek--862511736.html

2025-09-19T15:13+0300

экономика

финансы

россия

украина

урсула фон дер ляйен

БРЮССЕЛЬ, 19 сен – ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия предлагает в рамках 19-го пакета санкций использовать российские активы для обеспечения кредитов Украине. "Мы работаем над новым решением для финансирования оборонных усилий Украины за счет замороженных российских активов. Мы должны четко заявить: это война России, и виновный должен за это заплатить. С остатками наличности, связанными с этими российскими активами, мы можем предоставить Украине кредит на возмещение ущерба. Сами активы не будут затронуты. И риски придется нести коллективно. Украина вернет кредит только после того, как Россия выплатит репарации. В ближайшее время мы выступим с предложением", - сказала она.

украина

2025

