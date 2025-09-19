https://1prime.ru/20250919/ek--862511736.html
ЕК предложила использовать российские активы для кредитов Украине
ЕК предложила использовать российские активы для кредитов Украине - 19.09.2025, ПРАЙМ
ЕК предложила использовать российские активы для кредитов Украине
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия предлагает в рамках 19-го пакета санкций использовать российские активы для обеспечения... | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T15:13+0300
2025-09-19T15:13+0300
2025-09-19T15:13+0300
экономика
финансы
россия
украина
урсула фон дер ляйен
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1b/860010477_0:104:3088:1841_1920x0_80_0_0_aeff332c04b9db16a183a7b4b38f369a.jpg
БРЮССЕЛЬ, 19 сен – ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия предлагает в рамках 19-го пакета санкций использовать российские активы для обеспечения кредитов Украине. "Мы работаем над новым решением для финансирования оборонных усилий Украины за счет замороженных российских активов. Мы должны четко заявить: это война России, и виновный должен за это заплатить. С остатками наличности, связанными с этими российскими активами, мы можем предоставить Украине кредит на возмещение ущерба. Сами активы не будут затронуты. И риски придется нести коллективно. Украина вернет кредит только после того, как Россия выплатит репарации. В ближайшее время мы выступим с предложением", - сказала она.
https://1prime.ru/20250919/rynok--862511586.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1b/860010477_248:0:2840:1944_1920x0_80_0_0_6e80b5a901abfb7fa01203e2772fffdf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, украина, урсула фон дер ляйен
Экономика, Финансы, РОССИЯ, УКРАИНА, Урсула фон дер Ляйен
ЕК предложила использовать российские активы для кредитов Украине
Фон дер Ляйен предложила использовать российские активы для кредитов Украине