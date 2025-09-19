Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕК предложила использовать российские активы для кредитов Украине - 19.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250919/ek--862511736.html
ЕК предложила использовать российские активы для кредитов Украине
ЕК предложила использовать российские активы для кредитов Украине - 19.09.2025, ПРАЙМ
ЕК предложила использовать российские активы для кредитов Украине
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия предлагает в рамках 19-го пакета санкций использовать российские активы для обеспечения... | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T15:13+0300
2025-09-19T15:13+0300
экономика
финансы
россия
украина
урсула фон дер ляйен
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1b/860010477_0:104:3088:1841_1920x0_80_0_0_aeff332c04b9db16a183a7b4b38f369a.jpg
БРЮССЕЛЬ, 19 сен – ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия предлагает в рамках 19-го пакета санкций использовать российские активы для обеспечения кредитов Украине. "Мы работаем над новым решением для финансирования оборонных усилий Украины за счет замороженных российских активов. Мы должны четко заявить: это война России, и виновный должен за это заплатить. С остатками наличности, связанными с этими российскими активами, мы можем предоставить Украине кредит на возмещение ущерба. Сами активы не будут затронуты. И риски придется нести коллективно. Украина вернет кредит только после того, как Россия выплатит репарации. В ближайшее время мы выступим с предложением", - сказала она.
https://1prime.ru/20250919/rynok--862511586.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1b/860010477_248:0:2840:1944_1920x0_80_0_0_6e80b5a901abfb7fa01203e2772fffdf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, украина, урсула фон дер ляйен
Экономика, Финансы, РОССИЯ, УКРАИНА, Урсула фон дер Ляйен
15:13 19.09.2025
 
ЕК предложила использовать российские активы для кредитов Украине

Фон дер Ляйен предложила использовать российские активы для кредитов Украине

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПредседатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 19 сен – ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия предлагает в рамках 19-го пакета санкций использовать российские активы для обеспечения кредитов Украине.
"Мы работаем над новым решением для финансирования оборонных усилий Украины за счет замороженных российских активов. Мы должны четко заявить: это война России, и виновный должен за это заплатить. С остатками наличности, связанными с этими российскими активами, мы можем предоставить Украине кредит на возмещение ущерба. Сами активы не будут затронуты. И риски придется нести коллективно. Украина вернет кредит только после того, как Россия выплатит репарации. В ближайшее время мы выступим с предложением", - сказала она.
Стоимость акций российских компаний - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
Российский рынок акций спокойно отреагировал на подробности новых санкций
15:11
 
ЭкономикаФинансыРОССИЯУКРАИНАУрсула фон дер Ляйен
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала