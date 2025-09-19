Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕК намерена полностью запретить импорт российского СПГ - 19.09.2025
ЕК намерена полностью запретить импорт российского СПГ
Еврокомиссия хочет полностью запретить импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России, заявила в пятницу глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. | 19.09.2025, ПРАЙМ
энергетика
россия
газ
рф
урсула фон дер ляйен
ек
БРЮССЕЛЬ, 19 сен – ПРАЙМ. Еврокомиссия хочет полностью запретить импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России, заявила в пятницу глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. "Мы хотим урезать эти доходы (РФ - ред.). Так что мы запрещаем импорт российского СПГ на европейские рынки", - сказала она в опубликованном видеообращении на сайте ЕК.
рф
россия, газ, рф, урсула фон дер ляйен, ек
Энергетика, РОССИЯ, Газ, РФ, Урсула фон дер Ляйен, ЕК
БРЮССЕЛЬ, 19 сен – ПРАЙМ. Еврокомиссия хочет полностью запретить импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России, заявила в пятницу глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
"Мы хотим урезать эти доходы (РФ - ред.). Так что мы запрещаем импорт российского СПГ на европейские рынки", - сказала она в опубликованном видеообращении на сайте ЕК.
ЕС установит новый потолок цены на российскую нефть
Энергетика
 
 
