ЕК намерена полностью запретить импорт российского СПГ

БРЮССЕЛЬ, 19 сен – ПРАЙМ. Еврокомиссия хочет полностью запретить импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России, заявила в пятницу глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. "Мы хотим урезать эти доходы (РФ - ред.). Так что мы запрещаем импорт российского СПГ на европейские рынки", - сказала она в опубликованном видеообращении на сайте ЕК.
