Евро снижается к доллару

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Курс евро к доллару снижается в пятницу вечером, при этом готовится завершить третью подряд неделю ростом, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.53 мск курс евро к доллару снижался до 1,1759 доллара с 1,1786 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене опускался до 147,88 иены с уровня прошлого закрытия в 148 иен за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,18% - до 97,54 пункта. С понедельника евро подорожал к доллару на 0,3%. Две предыдущие недели стоимость европейской валюты также росла - на 0,3% и 0,1% соответственно. На этой неделе трейдеры оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Регулятор ожидаемо понизил учетную ставку на 25 базисных пунктов - до 4-4,25%. Это стало первым снижением с конца прошлого года. Кроме того, Банк Англии принял в четверг решение сохранить учетную ставку на уровне 4%. А в пятницу Банк Японии также оставил без изменения свою ставку на уровне около 0,5%.

