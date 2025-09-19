Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минторг Британии: кибератака на Jaguar Land Rover повлияла на отрасль
Недавняя кибератака на британскую автомобильную компанию Jaguar Land Rover (JLR) оказала существенное влияние на цепочки поставок во всей автомобильной отрасли, | 19.09.2025
ЛОНДОН, 19 сен - ПРАЙМ. Недавняя кибератака на британскую автомобильную компанию Jaguar Land Rover (JLR) оказала существенное влияние на цепочки поставок во всей автомобильной отрасли, заявило в пятницу министерство торговли Великобритании. JLR 2 сентября сообщила, что ее деятельность была "серьезно нарушена" из-за инцидента, связанного с кибербезопасностью. В четверг компания отметила, что производство до сих пор не возобновилось, а специалисты все еще пытаются восстановить IT-системы. "Недавняя кибератака оказала значительное влияние на компанию Jaguar Land Rover (JLR) и на всю цепочку поставок в автомобильной отрасли в целом", - говорится в сообщении министерства. Министерство торговли уточнило, что правительство сотрудничает с организацией в восстановлении производства. С начала года ряд британских компаний пострадал в результате нескольких инцидентов, связанных с кражей данных и взломом систем. Среди таких организаций - Marks &amp; Spencer и Co-operative Group, работающие в секторе розничной торговли.
Минторг Британии: кибератака на Jaguar Land Rover повлияла на отрасль

Минторг Британии: кибератака на Jaguar Land Rover повлияла на всю автомобильную отрасль

ЛОНДОН, 19 сен - ПРАЙМ. Недавняя кибератака на британскую автомобильную компанию Jaguar Land Rover (JLR) оказала существенное влияние на цепочки поставок во всей автомобильной отрасли, заявило в пятницу министерство торговли Великобритании.
JLR 2 сентября сообщила, что ее деятельность была "серьезно нарушена" из-за инцидента, связанного с кибербезопасностью. В четверг компания отметила, что производство до сих пор не возобновилось, а специалисты все еще пытаются восстановить IT-системы.
"Недавняя кибератака оказала значительное влияние на компанию Jaguar Land Rover (JLR) и на всю цепочку поставок в автомобильной отрасли в целом", - говорится в сообщении министерства.
Министерство торговли уточнило, что правительство сотрудничает с организацией в восстановлении производства.
С начала года ряд британских компаний пострадал в результате нескольких инцидентов, связанных с кражей данных и взломом систем. Среди таких организаций - Marks & Spencer и Co-operative Group, работающие в секторе розничной торговли.
