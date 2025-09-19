Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
X5 планирует 22 сентября собрать заявки на облигации с переменным купоном - 19.09.2025, ПРАЙМ
X5 планирует 22 сентября собрать заявки на облигации с переменным купоном
X5 планирует 22 сентября собрать заявки на облигации с переменным купоном
2025-09-19T16:52+0300
2025-09-19T16:52+0300
рынок
финансы
x5 retail group
банк россия
альфа-банк
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Ритейлер X5 планирует 22 сентября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном объемом 15 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ставка купона будет привязана к значению ключевой ставки Банка России плюс премия не более 125 базисных пунктов. Компания намерена разместить 10-летние биржевые облигации серии 003P-14 с ежемесячной выплатой купонов и офертой через три года. Техническая часть размещения предварительно назначена на 24 сентября. Эмитент ценных бумаг - ООО "ИКС 5 Финанс". Организаторами выступают Альфа-банк, ИК "Велес Капитал", банк "Дом.РФ", Sber CIB, инвестиционный банк "Синары" и Совкомбанк, поручителем - ПАО "Корпоративный центр ИКС 5".
рынок, финансы, x5 retail group, банк россия, альфа-банк
Рынок, Финансы, X5 Retail Group, банк Россия, Альфа-банк
16:52 19.09.2025
 
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Ритейлер X5 планирует 22 сентября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном объемом 15 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ставка купона будет привязана к значению ключевой ставки Банка России плюс премия не более 125 базисных пунктов.
Компания намерена разместить 10-летние биржевые облигации серии 003P-14 с ежемесячной выплатой купонов и офертой через три года.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 24 сентября. Эмитент ценных бумаг - ООО "ИКС 5 Финанс". Организаторами выступают Альфа-банк, ИК "Велес Капитал", банк "Дом.РФ", Sber CIB, инвестиционный банк "Синары" и Совкомбанк, поручителем - ПАО "Корпоративный центр ИКС 5".
Офис компании Ростелеком - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2025
"Ростелеком" увеличил объем размещения облигаций
17 сентября, 17:18
 
РынокФинансыX5 Retail Groupбанк РоссияАльфа-банк
 
 
