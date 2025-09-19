https://1prime.ru/20250919/ekonomika-862518460.html
X5 планирует 22 сентября собрать заявки на облигации с переменным купоном
X5 планирует 22 сентября собрать заявки на облигации с переменным купоном - 19.09.2025, ПРАЙМ
X5 планирует 22 сентября собрать заявки на облигации с переменным купоном
Ритейлер X5 планирует 22 сентября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном объемом 15 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости... | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T16:52+0300
2025-09-19T16:52+0300
2025-09-19T16:52+0300
рынок
финансы
x5 retail group
банк россия
альфа-банк
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/13/862518290_0:211:2895:1839_1920x0_80_0_0_beeea3e3679f1036e6d893885e52e8bf.jpg
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Ритейлер X5 планирует 22 сентября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном объемом 15 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ставка купона будет привязана к значению ключевой ставки Банка России плюс премия не более 125 базисных пунктов. Компания намерена разместить 10-летние биржевые облигации серии 003P-14 с ежемесячной выплатой купонов и офертой через три года. Техническая часть размещения предварительно назначена на 24 сентября. Эмитент ценных бумаг - ООО "ИКС 5 Финанс". Организаторами выступают Альфа-банк, ИК "Велес Капитал", банк "Дом.РФ", Sber CIB, инвестиционный банк "Синары" и Совкомбанк, поручителем - ПАО "Корпоративный центр ИКС 5".
https://1prime.ru/20250917/rostelekom-862395608.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/13/862518290_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_bb18184370f5d4a1b3aecbfcac439bbf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, финансы, x5 retail group, банк россия, альфа-банк
Рынок, Финансы, X5 Retail Group, банк Россия, Альфа-банк
X5 планирует 22 сентября собрать заявки на облигации с переменным купоном
X5 планирует 22 сентября собрать заявки инвесторов на облигации на 15 млрд руб