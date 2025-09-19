https://1prime.ru/20250919/ekonomika-862518460.html

X5 планирует 22 сентября собрать заявки на облигации с переменным купоном

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Ритейлер X5 планирует 22 сентября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном объемом 15 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ставка купона будет привязана к значению ключевой ставки Банка России плюс премия не более 125 базисных пунктов. Компания намерена разместить 10-летние биржевые облигации серии 003P-14 с ежемесячной выплатой купонов и офертой через три года. Техническая часть размещения предварительно назначена на 24 сентября. Эмитент ценных бумаг - ООО "ИКС 5 Финанс". Организаторами выступают Альфа-банк, ИК "Велес Капитал", банк "Дом.РФ", Sber CIB, инвестиционный банк "Синары" и Совкомбанк, поручителем - ПАО "Корпоративный центр ИКС 5".

