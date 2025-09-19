https://1prime.ru/20250919/ekonomika-862518894.html

Эксперт оценил возможность отказа ЕС от импорта СПГ из России

Эксперт оценил возможность отказа ЕС от импорта СПГ из России - 19.09.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценил возможность отказа ЕС от импорта СПГ из России

Евросоюз теоретически может отказаться от импорта сжиженного природного газа (СПГ) из России к 2027 году, однако это приведет объединение к зависимости от... | 19.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-19T16:55+0300

2025-09-19T16:55+0300

2025-09-19T16:55+0300

газ

сша

европа

катар

кая каллас

ес

евростат

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859610809_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_3869cbd4b92033365824da0f27db2dc9.jpg

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Евросоюз теоретически может отказаться от импорта сжиженного природного газа (СПГ) из России к 2027 году, однако это приведет объединение к зависимости от поставок из США - еще большей, чем когда-то от российского газа, таким мнением поделился с РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. Еврокомиссия в рамках 19-го пакета санкций предлагает полностью запретить импорт СПГ из России к январю 2027 года, заявила в пятницу глава евродипломатии Кая Каллас. "Мировой рынок СПГ в 2026 году должен стать профицитным. К 2027 году возможно все эти объемы - порядка 16 миллионов тонн, которые сейчас идут из России, - заместить на альтернативных поставщиков. На это и расчет Еврокомиссии. Однако в ЕС есть обеспокоенность, она растет с 2022 года, что Европа попадает в очень сильную зависимость от США, даже более сильную, может быть, чем от российского газа в свое время. И учитывая общие напряженные экономические отношения между США и ЕС, это вызывает определенное беспокойство", - сказал он. Кроме того, Евросоюз в последнее время испортил отношения с Катаром из-за продвигаемого ЕС метанового регулирования и климатических ограничений, связанных с международной торговлей газом, добавил Белогорьев. "Катар довольно резко снизил поставки в ЕС в последнее время и вряд ли рассматривает этот рынок как основной. При острой необходимости он вообще готов с него уйти. А Катар и Россия это второй и третий поставщики по объемам поставок СПГ в Европу. Если это произойдет, зависимость от США еще больше усилится. Это объективно вызывает беспокойство", - подытожил эксперт. Белогорьев отметил, что сейчас российский СПГ закупает прежде всего Франция, Испания, Бельгия, Нидерланды и в небольших объемах Греция. Как следует из анализа РИА Новости данных Евростата, в текущем году СПГ у России покупали восемь стран Евросоюза, а общая сумма закупок составила 5,1 миллиарда евро. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.

https://1prime.ru/20250919/gaz--862485371.html

сша

европа

катар

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, сша, европа, катар, кая каллас, ес, евростат, мировая экономика