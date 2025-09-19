Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-09-19T16:55+0300
2025-09-19T16:55+0300
16:55 19.09.2025
 
Эксперт оценил возможность отказа ЕС от импорта СПГ из России

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Евросоюз теоретически может отказаться от импорта сжиженного природного газа (СПГ) из России к 2027 году, однако это приведет объединение к зависимости от поставок из США - еще большей, чем когда-то от российского газа, таким мнением поделился с РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
Еврокомиссия в рамках 19-го пакета санкций предлагает полностью запретить импорт СПГ из России к январю 2027 года, заявила в пятницу глава евродипломатии Кая Каллас.
"Мировой рынок СПГ в 2026 году должен стать профицитным. К 2027 году возможно все эти объемы - порядка 16 миллионов тонн, которые сейчас идут из России, - заместить на альтернативных поставщиков. На это и расчет Еврокомиссии. Однако в ЕС есть обеспокоенность, она растет с 2022 года, что Европа попадает в очень сильную зависимость от США, даже более сильную, может быть, чем от российского газа в свое время. И учитывая общие напряженные экономические отношения между США и ЕС, это вызывает определенное беспокойство", - сказал он.
Кроме того, Евросоюз в последнее время испортил отношения с Катаром из-за продвигаемого ЕС метанового регулирования и климатических ограничений, связанных с международной торговлей газом, добавил Белогорьев.
"Катар довольно резко снизил поставки в ЕС в последнее время и вряд ли рассматривает этот рынок как основной. При острой необходимости он вообще готов с него уйти. А Катар и Россия это второй и третий поставщики по объемам поставок СПГ в Европу. Если это произойдет, зависимость от США еще больше усилится. Это объективно вызывает беспокойство", - подытожил эксперт.
Белогорьев отметил, что сейчас российский СПГ закупает прежде всего Франция, Испания, Бельгия, Нидерланды и в небольших объемах Греция.
Как следует из анализа РИА Новости данных Евростата, в текущем году СПГ у России покупали восемь стран Евросоюза, а общая сумма закупок составила 5,1 миллиарда евро.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
Манометр - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
Биржевые цены на газ в Европе слабо снижаются
