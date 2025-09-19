https://1prime.ru/20250919/ekonomika-862519114.html

Костин рассказал о привлечении инвестиций в ВТБ

финансы

банки

андрей костин

втб

бизнес

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. ВТБ найдет решение, как привлекать капитал в будущем с учетом ограничения на снижение государственной доли, сказал глава банка Андрей Костин. "Дальше нам на сегодня размещать акции уже нельзя, но я думаю, что мы найдем решение, как дальше привлекать капитал в будущем", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". ВТБ ранее в пятницу сообщил, что привлек 84,7 миллиарда рублей в рамках вторичного публичного размещения акций (SPO), которое стало крупнейшим в России с 2023 года, а общий объем спроса на бумаги со стороны инвесторов превысил 180 миллиардов рублей. По результатам SPO доля обыкновенных акций ВТБ в свободном обращении превысит 49%, при этом контролирующий пакет остается у Российской Федерации, сообщал банк. Государству принадлежат все привилегированные акции ВТБ. Костин добавил, что снижение доли государства в банке до 50% плюс одна акция никак не повлияет на его деятельность. "Мы сегодня стоим практически одну годовую прибыль. Такого вообще в мире быть не может... в этом году мы ожидаем прибыль где-то порядка 500 миллиардов рублей, а в следующем 650 миллиардов рублей", - также отметил он.

