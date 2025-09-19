Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Костин рассказал о привлечении инвестиций в ВТБ - 19.09.2025
Костин рассказал о привлечении инвестиций в ВТБ
финансы, банки, андрей костин, втб, бизнес
17:05 19.09.2025
 
Костин рассказал о привлечении инвестиций в ВТБ

Костин: ВТБ найдет решение, как дальше привлекать капитал

© РИА Новости . Илья Питалев
Андрей Костин
Андрей Костин . Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. ВТБ найдет решение, как привлекать капитал в будущем с учетом ограничения на снижение государственной доли, сказал глава банка Андрей Костин.
"Дальше нам на сегодня размещать акции уже нельзя, но я думаю, что мы найдем решение, как дальше привлекать капитал в будущем", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
ВТБ ранее в пятницу сообщил, что привлек 84,7 миллиарда рублей в рамках вторичного публичного размещения акций (SPO), которое стало крупнейшим в России с 2023 года, а общий объем спроса на бумаги со стороны инвесторов превысил 180 миллиардов рублей.
По результатам SPO доля обыкновенных акций ВТБ в свободном обращении превысит 49%, при этом контролирующий пакет остается у Российской Федерации, сообщал банк. Государству принадлежат все привилегированные акции ВТБ.
Костин добавил, что снижение доли государства в банке до 50% плюс одна акция никак не повлияет на его деятельность.
"Мы сегодня стоим практически одну годовую прибыль. Такого вообще в мире быть не может... в этом году мы ожидаем прибыль где-то порядка 500 миллиардов рублей, а в следующем 650 миллиардов рублей", - также отметил он.
Логотип Сбербанка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
"СберНПФ" начислил первую господдержку по ПДС
29 августа, 16:54
 
