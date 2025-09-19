Т-Банк провел более двух миллионов оплат с помощью T-Pay

https://1prime.ru/20250919/ekonomika-862519614.html

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Т-Банк за пять дней с момента запуска бесконтактной оплаты для пользователей iPhone на основе сервиса T-Pay провел более 2 миллионов оплат с оборотом свыше 1 миллиарда рублей, ни один другой платежный инструмент не показывал таких результатов в первые дни после появления, сообщили РИА Новости в кредитной организации. "За пять дней с момента запуска T-Pay на iPhone 15 сентября 2025, Т-Банк провел с помощью нового способа более 2 миллионов успешных оплат, оборот которых составил более 1 миллиарда рублей. Сервисом воспользовались 600 тысяч клиентов по всей стране", - говорится в сообщении. "Ни один другой платежный инструмент на запуске не показывал таких результатов в первые дни. К примеру, оплата iPhone через Bluetooth Low Energy обогнала платежные стикеры, запущенные в 2022 году как замена возможности платить с помощью iPhone. Они достигли таких же результатов только спустя больше года на рынке", - прокомментировал директор по продукту T-Pay Никита Буклиш. "Это говорит о том, что россияне ждали возвращения привычного способа оплаты, с которым они знакомы и к которому привыкли", - добавил он. По статистике банка, средний чек оплат в T-Pay составляет 589 рублей, что сопоставимо с оплатами по обычной карте. "Это говорит о том, что клиенты широко используют такой способ оплаты в повседневной жизни для ежедневных трат. Максимальный чек составил 800 тысяч рублей - за оплату автозапчастей", - сказано в материале кредитной организации. Более того, на фоне запуска нового способа оплаты снизилось число клиентов, пользующихся платежными QR-кодами. "Треть оплат с помощью T-Pay на iPhone совершили клиенты, которые ранее платили по QR", - поясняется в сообщении. В банке связывают это с тем, что клиентский путь при оплате с помощью T-Pay на iPhone намного удобнее и короче, нежели чем при оплате QR-кодом, клиент может выбрать счет списания средств и сохранить все привычные условия программ лояльности – кешбэки. Ранее в банке сообщали, что в дальнейшем при оплате с помощью T-Pay на iPhone не будет требоваться подключение к интернету, поэтому сервис будет работать даже в местах с плохим качеством связи, например, в магазинах на цокольных этажах зданий.

