На Петербургской бирже заключили сделки на новых условиях поставки угля
2025-09-19T17:36+0300
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. На Петербургской бирже были заключены первые три сделки на новых условиях поставки - "франко-пункт назначения" с поставкой угля автомобильным транспортом, сообщила торговая площадка. "На Петербургской бирже заключены первые три сделки на новых условиях поставки - "франко-пункт назначения" с поставкой угля автомобильным транспортом", - говорится в сообщении. В ходе торгов было реализовано 500 тонн угля марки КР. Базисом поставки стал угольный склад при Нерюнгринской ГРЭС в Якутии. Заключенная сделка стала первой, в рамках которой доставка товара осуществляется автомобильным транспортом. До сих пор уголь на бирже продавался с поставкой только по железной дороге. "Энергетической стратегией Российской Федерации до 2050 года предусмотрен переход к рыночному ценообразованию на энергоносители. Биржевая торговля является основным инструментом по формированию индикаторов конкурентной рыночной цены на энергоносители, которые являются ценовыми ориентирами для регуляторов, а также для участников угольного рынка как со стороны поставщиков, так и со стороны потребителей", - подчеркнул замминистра энергетики Дмитрий Исламов. "Петербургская биржа активно работает над развитием рынка энергетического угля. Новые условия поставки не только позволяют потребителям приобрести топливо у производителя по конкурентным рыночным ценам, но и обеспечивают доставку угля непосредственно до котельного потребителя силами продавца, при этом стоимость транспортировки включена в цену товара", - добавил старший вице-президент Петербургской биржи Антон Карпов. "В перспективе наша задача - предложить участникам биржевого рынка все те же условия поставки, на которых уголь реализуется во внебиржевом сегменте", - рассказал также он.
