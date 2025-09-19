Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Петербургской бирже заключили сделки на новых условиях поставки угля - 19.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250919/ekonomika-862521068.html
На Петербургской бирже заключили сделки на новых условиях поставки угля
На Петербургской бирже заключили сделки на новых условиях поставки угля - 19.09.2025, ПРАЙМ
На Петербургской бирже заключили сделки на новых условиях поставки угля
На Петербургской бирже были заключены первые три сделки на новых условиях поставки - "франко-пункт назначения" с поставкой угля автомобильным транспортом,... | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T17:36+0300
2025-09-19T17:37+0300
якутия
санкт-петербург
https://cdnn.1prime.ru/img/84134/82/841348294_0:322:4969:3117_1920x0_80_0_0_fa1fe1de50f75ff1dc2e858518504492.jpg
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. На Петербургской бирже были заключены первые три сделки на новых условиях поставки - "франко-пункт назначения" с поставкой угля автомобильным транспортом, сообщила торговая площадка. "На Петербургской бирже заключены первые три сделки на новых условиях поставки - "франко-пункт назначения" с поставкой угля автомобильным транспортом", - говорится в сообщении. В ходе торгов было реализовано 500 тонн угля марки КР. Базисом поставки стал угольный склад при Нерюнгринской ГРЭС в Якутии. Заключенная сделка стала первой, в рамках которой доставка товара осуществляется автомобильным транспортом. До сих пор уголь на бирже продавался с поставкой только по железной дороге. "Энергетической стратегией Российской Федерации до 2050 года предусмотрен переход к рыночному ценообразованию на энергоносители. Биржевая торговля является основным инструментом по формированию индикаторов конкурентной рыночной цены на энергоносители, которые являются ценовыми ориентирами для регуляторов, а также для участников угольного рынка как со стороны поставщиков, так и со стороны потребителей", - подчеркнул замминистра энергетики Дмитрий Исламов. "Петербургская биржа активно работает над развитием рынка энергетического угля. Новые условия поставки не только позволяют потребителям приобрести топливо у производителя по конкурентным рыночным ценам, но и обеспечивают доставку угля непосредственно до котельного потребителя силами продавца, при этом стоимость транспортировки включена в цену товара", - добавил старший вице-президент Петербургской биржи Антон Карпов. "В перспективе наша задача - предложить участникам биржевого рынка все те же условия поставки, на которых уголь реализуется во внебиржевом сегменте", - рассказал также он.
https://1prime.ru/20250919/ekonomika-862520697.html
якутия
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84134/82/841348294_192:0:4777:3439_1920x0_80_0_0_308b653c8775a3553604316e1814d358.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
якутия, санкт-петербург
ЯКУТИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
17:36 19.09.2025 (обновлено: 17:37 19.09.2025)
 
На Петербургской бирже заключили сделки на новых условиях поставки угля

На Петербургской бирже заключили первые три сделки на новых условиях поставки угля

© Фото : ПАО «СПБ Биржа»Санкт-Петербургская биржа
Санкт-Петербургская биржа - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
Санкт-Петербургская биржа. Архивное фото
© Фото : ПАО «СПБ Биржа»
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. На Петербургской бирже были заключены первые три сделки на новых условиях поставки - "франко-пункт назначения" с поставкой угля автомобильным транспортом, сообщила торговая площадка.
"На Петербургской бирже заключены первые три сделки на новых условиях поставки - "франко-пункт назначения" с поставкой угля автомобильным транспортом", - говорится в сообщении.
В ходе торгов было реализовано 500 тонн угля марки КР. Базисом поставки стал угольный склад при Нерюнгринской ГРЭС в Якутии. Заключенная сделка стала первой, в рамках которой доставка товара осуществляется автомобильным транспортом. До сих пор уголь на бирже продавался с поставкой только по железной дороге.
"Энергетической стратегией Российской Федерации до 2050 года предусмотрен переход к рыночному ценообразованию на энергоносители. Биржевая торговля является основным инструментом по формированию индикаторов конкурентной рыночной цены на энергоносители, которые являются ценовыми ориентирами для регуляторов, а также для участников угольного рынка как со стороны поставщиков, так и со стороны потребителей", - подчеркнул замминистра энергетики Дмитрий Исламов.
"Петербургская биржа активно работает над развитием рынка энергетического угля. Новые условия поставки не только позволяют потребителям приобрести топливо у производителя по конкурентным рыночным ценам, но и обеспечивают доставку угля непосредственно до котельного потребителя силами продавца, при этом стоимость транспортировки включена в цену товара", - добавил старший вице-президент Петербургской биржи Антон Карпов.
"В перспективе наша задача - предложить участникам биржевого рынка все те же условия поставки, на которых уголь реализуется во внебиржевом сегменте", - рассказал также он.
Нефтяной станок-качалка - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
Новые санкции ЕС не повлияют на экспорт нефти из России, считает эксперт
17:32
 
ЯКУТИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала