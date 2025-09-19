https://1prime.ru/20250919/ekonomika-862521299.html

Официальный курс юаня вырос на 3,99 копейки

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, увеличился на 3,99 копейки - до 11,706 рубля, доллара - на 41,79 копейки, до 83,5904 рубля, евро - снизился на 9,28 копейки, до 98,8845 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

