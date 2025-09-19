ФНС начала рассылать уведомления на уплату налогов физлицам

https://1prime.ru/20250919/ekonomika-862521892.html

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) России начала рассылать уведомления на уплату налогов физлиц за 2024 год, общий объем начислений налогов на имущество составил 410 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в ведомстве. "В течение ближайшего месяца планируется направить 66,5 миллиона таких уведомлений. Из них порядка 45 миллионов – в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика и личный кабинет на едином портале государственных и муниципальных услуг тем, кто подключен к этим сервисам. Остальным налогоплательщикам – по почте заказными письмами. Общий объем начислений налогов на имущество во всех уведомлениях составил 410 миллиардов рублей", - говорится в сообщении. "Налоговые уведомления адресованы владельцам налогооблагаемого имущества: транспортных средств, земельных участков, объектов недвижимости за период владения в 2024 году", - отмечается там. "При расчете налога применен перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 10 миллионов рублей за 2024 год, размещенный на сайте Минпромторга России. Применены изменения в системе налоговых ставок и льгот в соответствии с законами субъектов Российской Федерации по месту нахождения транспортных средств", - отмечается на промо-странице на сайте ФНС. По земельному налогу в качестве налоговой базы применена новая кадастровая стоимость земельных участков, определенная в результате тура государственной кадастровой оценки земель, проведенного в 2022 году и вступившего в силу для целей налогообложения в полном объеме с 1 января 2024 года, отмечается там же. "Налоги, указанные в уведомлениях за 2024 год, необходимо оплатить не позднее 1 декабря 2025 года. Исключение – налогоплательщики на отдельных территориях Курской области, для которых срок уплаты продлен на 12 месяцев постановлениями правительства РФ", - указывает ФНС.

