Россия и Турция обсудили сотрудничество в сфере поставок газа
Россия и Турция обсудили сотрудничество в сфере поставок газа
17:58 19.09.2025
 
Россия и Турция обсудили сотрудничество в сфере поставок газа

© РИА Новости . Сергей Козлов
газ - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
газ. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Козлов
Перейти в медиабанк
АНКАРА, 19 сен - ПРАЙМ. Сотрудничество Москвы и Анкары в области поставок газа обсудил временный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов в ходе поездки на ГИС "Дурусу" в Самсуне, сообщило российское посольство в Анкаре.
"Временный поверенный в делах Российской Федерации в Турецкой Республике А.Ю. Иванов посетил газоизмерительную станцую (ГИС) "Дурусу", функционирующую в рамках проекта "Голубой поток". В ходе встречи с сотрудниками ГИС и представителями турецкой компании "Боташ" обсуждались технологические особенности работы станции и сотрудничество наших стран в сфере поставок газа",- говорится в сообщении диппредставительства в Telegram.
"Констатирована обоюдная приверженность динамичному продвижению российско-турецкого взаимодействия в этой стратегической сфере двусторонних отношений"- говорится в сообщении.
"Голубой поток" - магистральный газопровод, предназначенный для поставок российского газа в Турцию по дну Черного моря, минуя страны-транзитеры. Общая протяженность сухопутного и морского участков газопровода составляет 1 213 км.
Газоизмерительная станция "Дурусу" является составной частью российско-турецкого газопровода "Голубой поток". Основным назначением ГИС "Дурусу" является снижение давления и измерение объема поставляемого российского природного газа. Производительность станции - два миллиона кубометров газа в час.
