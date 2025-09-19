https://1prime.ru/20250919/ekonomika-862522254.html
Россия и Турция обсудили сотрудничество в сфере поставок газа
Россия и Турция обсудили сотрудничество в сфере поставок газа - 19.09.2025, ПРАЙМ
Россия и Турция обсудили сотрудничество в сфере поставок газа
19.09.2025
АНКАРА, 19 сен - ПРАЙМ. Сотрудничество Москвы и Анкары в области поставок газа обсудил временный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов в ходе поездки на ГИС "Дурусу" в Самсуне, сообщило российское посольство в Анкаре. "Временный поверенный в делах Российской Федерации в Турецкой Республике А.Ю. Иванов посетил газоизмерительную станцую (ГИС) "Дурусу", функционирующую в рамках проекта "Голубой поток". В ходе встречи с сотрудниками ГИС и представителями турецкой компании "Боташ" обсуждались технологические особенности работы станции и сотрудничество наших стран в сфере поставок газа",- говорится в сообщении диппредставительства в Telegram. "Констатирована обоюдная приверженность динамичному продвижению российско-турецкого взаимодействия в этой стратегической сфере двусторонних отношений"- говорится в сообщении. "Голубой поток" - магистральный газопровод, предназначенный для поставок российского газа в Турцию по дну Черного моря, минуя страны-транзитеры. Общая протяженность сухопутного и морского участков газопровода составляет 1 213 км. Газоизмерительная станция "Дурусу" является составной частью российско-турецкого газопровода "Голубой поток". Основным назначением ГИС "Дурусу" является снижение давления и измерение объема поставляемого российского природного газа. Производительность станции - два миллиона кубометров газа в час.
Россия и Турция обсудили сотрудничество в сфере поставок газа
