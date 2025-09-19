https://1prime.ru/20250919/ekonomika-862526409.html
Золото дорожает после двух сессий снижения
Золото дорожает после двух сессий снижения - 19.09.2025, ПРАЙМ
Золото дорожает после двух сессий снижения
Стоимость золота в пятницу вечером растет после двух подряд торговых сессий снижения, следует из данных торгов. | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T18:57+0300
2025-09-19T18:57+0300
2025-09-19T18:57+0300
рынок
торги
мировая экономика
сша
джером пауэлл
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/75698/62/756986226_0:156:3005:1846_1920x0_80_0_0_df941b194a515cfb1ef657919c4e3c46.jpg
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу вечером растет после двух подряд торговых сессий снижения, следует из данных торгов. По состоянию на 18.21 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 29,3 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,8%, до 3 707,6 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 2,28% - до 43,078 доллара за унцию. По итогам двух предыдущих торговых дней стоимость золота снизилась на 1,4%. Инвесторы на этой неделе оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Регулятор ожидаемо понизил учетную ставку на 25 базисных пунктов - до 4-4,25%. Это стало первым снижением с конца прошлого года. Как отметил председатель ФРС Джером Пауэлл, такое решение, скорее всего, пойдет на пользу рынку труда страны. "Золото по-прежнему остается в довольно сильной позиции и сейчас переживает лишь временную паузу после решения ФРС. Бычий тренд сохраняется, новые максимумы неизбежны, и реально мы можем увидеть отметку в 4 тысячи долларов до конца года", - цитирует агентство Рейтер старшего рыночного стратега RJO Futures Боба Хаберкорна (Bob Haberkorn). Неделю драгоценный металл завершает в плюсе: с понедельника его стоимость выросла на 0,7%.
https://1prime.ru/20250919/rossiya-862526252.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/75698/62/756986226_169:0:2836:2000_1920x0_80_0_0_a3d8f70834b57f228564c824db64dd64.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, мировая экономика, сша, джером пауэлл, comex
Рынок, Торги, Мировая экономика, США, Джером Пауэлл, Comex
Золото дорожает после двух сессий снижения
Золото дорожает после двух сессий снижения подряд
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу вечером растет после двух подряд торговых сессий снижения, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.21 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex
поднималась на 29,3 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,8%, до 3 707,6 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 2,28% - до 43,078 доллара за унцию.
По итогам двух предыдущих торговых дней стоимость золота снизилась на 1,4%.
Инвесторы на этой неделе оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США
. Регулятор ожидаемо понизил учетную ставку на 25 базисных пунктов - до 4-4,25%. Это стало первым снижением с конца прошлого года. Как отметил председатель ФРС Джером Пауэлл
, такое решение, скорее всего, пойдет на пользу рынку труда страны.
"Золото по-прежнему остается в довольно сильной позиции и сейчас переживает лишь временную паузу после решения ФРС. Бычий тренд сохраняется, новые максимумы неизбежны, и реально мы можем увидеть отметку в 4 тысячи долларов до конца года", - цитирует агентство Рейтер старшего рыночного стратега RJO Futures Боба Хаберкорна (Bob Haberkorn).
Неделю драгоценный металл завершает в плюсе: с понедельника его стоимость выросла на 0,7%.
Роснедра выставили на торги месторождение марганцевых руд под Красноярском