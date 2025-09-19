Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Золото дорожает после двух сессий снижения - 19.09.2025, ПРАЙМ
Золото дорожает после двух сессий снижения
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу вечером растет после двух подряд торговых сессий снижения, следует из данных торгов. По состоянию на 18.21 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 29,3 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,8%, до 3 707,6 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 2,28% - до 43,078 доллара за унцию. По итогам двух предыдущих торговых дней стоимость золота снизилась на 1,4%. Инвесторы на этой неделе оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Регулятор ожидаемо понизил учетную ставку на 25 базисных пунктов - до 4-4,25%. Это стало первым снижением с конца прошлого года. Как отметил председатель ФРС Джером Пауэлл, такое решение, скорее всего, пойдет на пользу рынку труда страны. "Золото по-прежнему остается в довольно сильной позиции и сейчас переживает лишь временную паузу после решения ФРС. Бычий тренд сохраняется, новые максимумы неизбежны, и реально мы можем увидеть отметку в 4 тысячи долларов до конца года", - цитирует агентство Рейтер старшего рыночного стратега RJO Futures Боба Хаберкорна (Bob Haberkorn). Неделю драгоценный металл завершает в плюсе: с понедельника его стоимость выросла на 0,7%.
18:57 19.09.2025
 
© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЗолотые слитки
Золотые слитки
Золотые слитки. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу вечером растет после двух подряд торговых сессий снижения, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.21 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 29,3 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,8%, до 3 707,6 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 2,28% - до 43,078 доллара за унцию.
По итогам двух предыдущих торговых дней стоимость золота снизилась на 1,4%.
Инвесторы на этой неделе оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Регулятор ожидаемо понизил учетную ставку на 25 базисных пунктов - до 4-4,25%. Это стало первым снижением с конца прошлого года. Как отметил председатель ФРС Джером Пауэлл, такое решение, скорее всего, пойдет на пользу рынку труда страны.
"Золото по-прежнему остается в довольно сильной позиции и сейчас переживает лишь временную паузу после решения ФРС. Бычий тренд сохраняется, новые максимумы неизбежны, и реально мы можем увидеть отметку в 4 тысячи долларов до конца года", - цитирует агентство Рейтер старшего рыночного стратега RJO Futures Боба Хаберкорна (Bob Haberkorn).
Неделю драгоценный металл завершает в плюсе: с понедельника его стоимость выросла на 0,7%.
