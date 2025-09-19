https://1prime.ru/20250919/ekonomika-862526409.html

Золото дорожает после двух сессий снижения

Золото дорожает после двух сессий снижения - 19.09.2025, ПРАЙМ

Золото дорожает после двух сессий снижения

Стоимость золота в пятницу вечером растет после двух подряд торговых сессий снижения, следует из данных торгов. | 19.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-19T18:57+0300

2025-09-19T18:57+0300

2025-09-19T18:57+0300

рынок

торги

мировая экономика

сша

джером пауэлл

comex

https://cdnn.1prime.ru/img/75698/62/756986226_0:156:3005:1846_1920x0_80_0_0_df941b194a515cfb1ef657919c4e3c46.jpg

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу вечером растет после двух подряд торговых сессий снижения, следует из данных торгов. По состоянию на 18.21 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 29,3 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,8%, до 3 707,6 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 2,28% - до 43,078 доллара за унцию. По итогам двух предыдущих торговых дней стоимость золота снизилась на 1,4%. Инвесторы на этой неделе оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Регулятор ожидаемо понизил учетную ставку на 25 базисных пунктов - до 4-4,25%. Это стало первым снижением с конца прошлого года. Как отметил председатель ФРС Джером Пауэлл, такое решение, скорее всего, пойдет на пользу рынку труда страны. "Золото по-прежнему остается в довольно сильной позиции и сейчас переживает лишь временную паузу после решения ФРС. Бычий тренд сохраняется, новые максимумы неизбежны, и реально мы можем увидеть отметку в 4 тысячи долларов до конца года", - цитирует агентство Рейтер старшего рыночного стратега RJO Futures Боба Хаберкорна (Bob Haberkorn). Неделю драгоценный металл завершает в плюсе: с понедельника его стоимость выросла на 0,7%.

https://1prime.ru/20250919/rossiya-862526252.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, мировая экономика, сша, джером пауэлл, comex